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Çok sayıda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına gerçekleşen görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

08 Şubat 2019 Cuma 12:07
Çok sayıda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ait atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne İrfan İçöz getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Bülent Uğur Ecevit'in ataması yapıldı.

Görevden almanlar da belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nüsret Tutan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcıları Ümit Yaşar Gözüm ve Semra Atınç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Serhad Akcan ve Çetin Arslan ile Sinema Genel Müdür Yardımcısı Halil Özkan görevlerinden alındı.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay ile Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü'nün de görevlerinden alınmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:07
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kocaeli
  4. Çorum
  5. Bolu
  6. Abdulhamit Gül
  7. Birleşmiş Milletler
  8. Cemal Kaşıkçı

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