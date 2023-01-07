Çok sayıda cep telefonu yakalandı

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ilk operasyonda, yabancı uyruklu sürücü idaresindeki bir araç Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na geldiğinde tescil işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Kontrol anında aracın alt kısmında bulunan stepnenin görünüş ve duruşunda anormallikler olduğunu tespit eden ekipler durumdan şüphelenerek stepneyi incelemeye başladı. Dışarıdan yapılan incelemelerde yedek lastikte sertlikler ve ağırlık farklılıkları olduğunun görülmesi üzerine kesilen lastiğin içinde gizlenmiş vaziyette 60 adet cep telefonu ele geçirildi.

İkinci operasyonda 72 adet kaçak cep telefonu yakalındı

İkinci operasyonda ise, Habur Sınır Kapısına gelen bir tır Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizi kapsamında yakın takibe alındı. Tır tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerce x-ray taramasına sevk edilen aracın taramasında, dorsede şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi. Araç detaylı kontrol edilmek üzere ekiplerce arama hangarına alındı. Yapılan aramada dorsede bulunan dolu yağ deposunda kullanılmamış vaziyette farklı marka ve modellerde 72 adet cep telefonunun gizlendiği ortaya çıkarıldı. Telefonların yağdan zarar görmemeleri için oldukça sıkı şekilde poşetlere sarılmış olduğu görüldü.

Ele geçen cep telefonlarının piyasa değeri 800 bin lira!

Gerçekleşen iki ayrı operasyon neticesinde ele geçirilen çeşitli marka ve modellere ait yeni ve kullanılmamış cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 800 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Yakalanan cep telefonlarına el konulurken olaylarla ilgili soruşturmalar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.