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Dünya

Çok sayıda Afgan vatandaşı İran'da gözaltına alındı

İran'da Kurban Bayramı kutlamaları sırasında Taliban bayrağı açtıkları gerekçesiyle 19 Afganistan vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 5'inin tutuklandığı, 14'ünün ise sınır dışı edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:12:00 -
Çok sayıda Afgan vatandaşı İran'da gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da Kurban Bayramı kutlamaları sırasında Taliban bayrağı açtıkları gerekçesiyle 19 Afganistan vatandaşı gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Kurban Bayramı'nın birinci günü Millet Parkı'nda Taliban bayrağı açan 19 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Görüntüleri yabancı medya kuruluşlarına servis ettikleri belirlendi

Rahimi, Taliban bayrağını hazırlayan ve görüntüleri İran karşıtı yabancı medya kuruluşlarına servis ettiği tespit edilen 5 kişinin tutuklandığını, diğer 14 kişinin de sınır dışı edildiğini söyledi.

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