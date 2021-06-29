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Medya Çok Rezil Hareketler’i bıraktılar! Bitiyor…
Medya

Çok Rezil Hareketler’i bıraktılar! Bitiyor…

Skandal skeçleri ile gündeme gelen Kanal D’nin sözde komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de 5 kişi ayrılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 07:39:00 -
Çok Rezil Hareketler’i bıraktılar! Bitiyor…

Kanal D’nin sözde komedi programında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Rezil ve ahlaksız pompalayan Çok Güzel Hareketler 2 ekranlarda tepki çekiyordu. Gayrimeşru ilişkileri, kadından erkek olma, erkekten kadın olma gibi ahlaksızlıkları normalleştirme çabasına giren skandal programda 5 kişi ayrılma kararı aldı. Programın tamamen bitirilmesi bekleniyor.

Eser Yenenler'in sunuculuğunu yürüttüğü Çok Güzel Hareketler 2'de ayrılık yaşanıyor. İlk olarak Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'ın ayrılık kararını açıkladığı ekibe, 5 isim daha veda ettiğini açıkladı.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmeni olduğu ve eğitmen olarak bulunduğu ekipte bazı oyuncular ayrılık kararı aldılar. İlk açıklama Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan geldi.

İki ismin ayrılığının ardından diğer kararlar da peş peşe açıklanmaya başladı. Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ekipten ayrıldıklarını duyurdular.

Bitiyor mu?

Programın izleyenleri aniden gelen bu ayrılık kararlarının ardından programın bitip bitmeyeceği sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Çoğu vatandaş, rezil programın bitmesini bekliyor.

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