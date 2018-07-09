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Çok oturanlarda ölüm riski

Çok oturmanın, egzersiz yapılıyor olsa bile 13 hastalıktan ölüm riskini arttırdığı bildirildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:12
Çok oturanlarda ölüm riski

Amerikan Kanser Topluluğunun yaptığı araştırma, günde 6 saat veya daha fazla oturan kişilerin erken ölüm riskinin, 3 saatten az oturanlardan yüzde 19 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmada, çok oturmanın, kanser, kalp rahatsızlığı, inme, diyabet, kronik obstrüktif pulmoner hastalık, akciğer ve karaciğer rahatsızlığı, ülser veya bir diğer sindirim sistemi rahatsızlığı, Parkinson, Alzaymır, merkezi sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından ölüm riskiyle bağlantısı olduğu, ayrıca intihar olasılığını arttırdığı gözlendi.

NE KADAR AZ OTURURSANIZ O KADAR İYİ

Alpa Patel liderliğindeki araştırmada 128 bin kadın ve erkeğin verileri incelendi. Araştırma başladığında kronik rahatsızlığı olmayan bu kişilerden yaklaşık 49 bininin, takip edildikleri 21 yıl süresince hayatını kaybettiği belirtildi.

Patel, çok oturmanın, kanserden ölüm riskini yüzde 10 arttırdığına, ölüm riskinin, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında yüzde 60’a yükseldiğine dikkati çekti.

“Ne kadar az oturursanız sizin için o kadar iyi” diyen Patel, bir saat oturduktan sonra 2 dakika ayakta durmanın veya hafif bir aktivitede bulunmanın, kolestrol, kan şekeri ve tansiyonu olumlu etkilediğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:12
  1. çok oturmak
  2. ölüm riski

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