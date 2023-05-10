  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nedim Şener, Mansur Yavaş'ın ipliğini böyle pazara çıkardı! Vay kurnaz vay

Ordu-Samsun açıklarında petrol hareketliliği

Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur

Abdulkadir Selvi'den olay iddia: Bir el o isim için devreye girdi ve...

Bakın barışı kimlerle getirecekmiş! Kaftancıoğlu’ndan skandal ötesi sözler

Kılıçdaroğlu'nun müttefiki açık açık söyledi: Kürdistan'a statü istiyoruz!

Bakan Dönmez büyük müjdeyi verdi! Dünyanın en büyük ikinci sahasını keşfettik

Ülker’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

MİT'ten başarılı operasyon! Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

Seçimlere 4 gün kala Katarlılar Erdoğan bombasını patlattı! Dünyaya bu sözlerle servis ettiler
Medya Çok önemli uyarı geldi! Seçmen bilgi kağıtlarını saklayın, çünkü…
Medya

Çok önemli uyarı geldi! Seçmen bilgi kağıtlarını saklayın, çünkü…

Yeniakit Publisher
2023-05-10 17:50:00 -
Çok önemli uyarı geldi! Seçmen bilgi kağıtlarını saklayın, çünkü…

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak seçmen bilgi kağıtlarının saklanması gerektiğine dikkati çekti.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak seçmen bilgi kağıtlarının saklanması gerektiğine dikkati çekti. 

Aydemir, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Vatandaşa ulaşan seçmen bilgi kağıtları ile ilgili kritik bir uyarıda bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığına karşın, sandık kurulu bilgi kağıtlarını almayacak. Normalde bilgi kağıtları sandık kuruluna bırakılırdı.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda, “Sandık numaram kaçtı? Seçmen listesinde kaçıncı sıradaydım?” gibi kaygılar oluşmasın diye bilgi kağıtları seçmene geri verilecek. Böylelikle sandık kurulları boşa meşgul edilmeyeceği gibi bundan kaynaklı bir yığılmanın da önüne geçilecek. Vatandaş, 14 Mayıs’ta oyunu kullandıktan sonra bilgi kağıdını unutmayıp geri alsın. Çünkü ikinci tura kalacak seçimde aynı sandıkta ve aynı sıra numarasında oylarını kullanacaklar…”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23