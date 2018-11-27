"Çok önemli bir CHP'liden geldi" diyerek paylaştı! Muharrem İnce'yi kızdıracak karikatür

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Gazeteci Yazar Nagehan Alçı, son yazısında CHP'li Muharrem İnce ile ilgili çaprıcı bir paylaşımda bulundu.

CHP'li Muharrem İnce'nin sürekli hedef küçülttüğünü gösteren bir karikatür paylaşan Nagehan Alçı, 'Ciddiyete biraz ara' başlığıyla "Bu karikatür bana çok önemli bir CHP’liden geldi, ben de siz okurlarımla paylaşayım istedim. İnce, mizah duygusu yüksek bir politikacı olduğunu söylüyor. Herhalde bu karikatürden rahatsız olmayacaktır..." yorumunda bulundu.

İşte o karikatür: