"Çok önemli bir CHP'liden geldi" diyerek paylaştı! Muharrem İnce'yi kızdıracak karikatür
"Çok önemli bir CHP'liden geldi" ifadesinde bulunan Nagehan Alçı, CHP'li İnce'yi konu alan bir karikatür paylaştı ve "Herhalde bu karikatürden rahatsız olmayacaktır..." şeklinde yorum yaptı.27 Kasım 2018 Salı 22:00
yeniakit.com.tr
Gazeteci Yazar Nagehan Alçı, son yazısında CHP'li Muharrem İnce ile ilgili çaprıcı bir paylaşımda bulundu.
CHP'li Muharrem İnce'nin sürekli hedef küçülttüğünü gösteren bir karikatür paylaşan Nagehan Alçı, 'Ciddiyete biraz ara' başlığıyla "Bu karikatür bana çok önemli bir CHP’liden geldi, ben de siz okurlarımla paylaşayım istedim. İnce, mizah duygusu yüksek bir politikacı olduğunu söylüyor. Herhalde bu karikatürden rahatsız olmayacaktır..." yorumunda bulundu.
İşte o karikatür:
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