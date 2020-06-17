Çok konuşulan MİT raporu! ‘Davutoğlu o dönem başbakan olarak neden gereğini yapmadı?’

Ahmet Davutoğlu MİT’ten gelen bir rapor üzerine 15 Temmuz darbe girişiminin liderlerinden general Mehmet Dişli’yi emekliye sevk etmek istediklerini söylemişti.

Abdulkadir Selvi yazısında, Mehmet Dişli ile ilgili konuya değinerek, ‘Sayın Davutoğlu, o dönem başbakan olarak Yüksek Askeri Şura’nın başkanıdır. Neden gereğini yapmadı?’ ifadelerine yer verdi.

Dişli ile ilgili MİT raporu

Ahmet Davutoğlu, 2015 Yüksek Askeri Şurası’nda MİT’ten gelen bir rapor üzerine 15 Temmuz darbe girişiminin liderlerinden general Mehmet Dişli’yi emekliye sevk etmek istediklerini söylemişti. Davutoğlu, “Mehmet Dişli’nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT’ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Ve son geceye kadar da Dişli’nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti” demişti.

Davutoğlu’nun iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir değerlendirme yapmadı. Ancak iki noktaya dikkat çekiliyor.

1. Sayın Davutoğlu, o dönem başbakan olarak Yüksek Askeri Şura’nın başkanıdır. Neden gereğini yapmadı?

2. Akar’ın Dişli’yle ilgili belgeyi Davutoğlu’nun açıklamasından sonra gördüğü söyleniyor.