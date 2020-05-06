Çok konuşulacak sözler! Tarih verip duyurdu: Türkiye operasyon yapacak

Araştırmacı, yazar Metehan Demir, Türkiye'nin Suriye'deki mutabakatların yerine getirilmemesinden kaynaklı olarak yeni bir operasyon yapacağını belirtti.

24 TV'de 'Masada Ne Var?' programına katılan yazar Metehan Demir, çarpıcı ifadeler kullandı.

"Libya'ya ilişkin önemli hamleler yapıldı"

Libya'daki son gelişmelere ilişkin konuşan Demir, "Türkiye ileride Libya'dan güzel haberler alabilir. Stratejik anlamda Libya'ya ilişkin önemli hamleler yapıldı. Burada ülkelerin angaje ilişkilerine dair kritik analizler yapıldı. Önemli adımlar atmaya başladık. Yakında nasıl farklı bir noktaya gelindiği ortaya çıkacak" dedi.

"Türkiye için operasyon kaçınılmaz"

Demir, Suriye'de terör örgütleri ve Esed'e yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası ortaya çıkan mutabakatların yerine getirilmediğini belirterek, "Suriye konusunda önemli başlıklar var. ABD ve Rusya'nın PKK ile yakından ilişkilerini hepimiz biliyoruz. Türkiye yapılan mutabatların tam anlamıyla uygulanmadığından rahatsız. Bu durum sayısız şekilde taraflara iletildi. Belirtilen bir takvim var. Belirlenen hedefler, kıymetlendirilmiş bilgiler sonucu oluşturulan ve tespit edilen sonuçlara karşı bir harekat kaçınılmaz hale geldi" dedi.

"Bu ay operasyon olacak"

Mayıs ayında FETÖ'ye yönelik bir operasyon olacağını da söyleyen Demir, "Türkiye Mayıs ayı içerisinde çok ama çok kapsamlı önemli bir iç güvenlik operasyonuna başlayabilir. Çünkü yaz ayında bazı uyuyan terör hücreleri uyandırılacağına yönelik bazı istihbaratlar alınıyor. Çok kapsamlı bir harekat olacak. Artık terör örgütlerin tüm damarlı kesilecek" ifadelerini kullandı.