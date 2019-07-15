0553 313 94 23

Çok konuşulacak sözler: Ağır bir hesaplaşma olacak

Yazar İbrahim Karagül, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı yazısında kritik bir uyarıda bulunarak 'Yeni 15 Temmuzlar olabileceğini' söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
Çok konuşulacak sözler: Ağır bir hesaplaşma olacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü nedeniyle bir yazı kaleme aldı. İbrahim Karagül yeni 15 temmuzlar olacağını iddia etti.

İbrahim Karagül’ün yazısındaki “yeni 15 Temmuz’lar, yeni imha planları” ayrıntısı dikkat çekti.

"Yüz yıllardır hep böyle olmuştur"

“Ülkemizin 21. yüzyıla yayılan yükselişini cezalandırmaya dönük bir de iç işgalci cephe kuruluyor. Dışarıdan ve içeriden kuşatmaya çalışanlar yeni 15 Temmuz’lar, yeni imha planları hazırlıyor” diyen Karagül şöyle devam etti:

“Öyleyse çok daha ağır bir hesaplaşma yaklaşıyor. 15 Temmuz’dan daha ağırı gelecekse, daha büyük saldırı gelecekse, çok daha çetin bir direniş onları bekliyor olacaktır. Yüz yıllardır hep böyle olmuştur. Böyle bir dönemde ülkemizi yalnız bırakanlar ihanetleri ile tarihe geçecektir.

Kalbinizi, zihninizi temiz tutun. Sizi körleştirmelerine asla izin vermeyin. Yumruklarınızı sıkın. Sesiniz ve dizleriniz titremesin. Onlar Doğu Akdeniz’de hazırlık yaparken biz Fırat’ın Doğu’suna akarız. Siyasi kimliğiniz ne olursa olsun, bu coğrafyadaki bin yıllık tarihe bakın, nerede saf tutacağınıza öyle karar verin. Artık “Türkiye Ekseni” dışında bir siyasi kimlik yoktur!”

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
  1. 15 temmuz
  2. darbe girişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    2. 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri..
    3. Didim’de balık çiftlikleri ve OSB..
    4. UEFA'dan Burak Yılmaz'a doğum günü..
    5. Samsun’da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    6. Mızraklı kan bağışında bulundu
    7. Didimspor transfere hızlı girdi
    8. Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için..
    10. Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için..
    11. Çocuk istismarcılığından aranan kişi..
    12. Çok konuşulacak sözler: Ağır bir..
    13. AK Parti’li heyetten 15 Temmuz..
    14. İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi..
    15. Güney Asya'da muson yağmurları
    16. Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
    18. Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir..
    19. İrlandalı kadın turisti ölüm..
    20. 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif..
    21. Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma..
    22. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
    23. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni..
    24. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    25. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    26. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
    27. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
    28. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
    29. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
    30. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”