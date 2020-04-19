Çok konuşulacak ifadeler: Fatih Portakal'ı izlemek böyle bir eğilime yol açabilir

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, 'Sürekli FOX Ana Haber izlerseniz intihar eğilimi gelebilir' diyerek güzel haberlerin de var olduğunu belirtti.

Yazar Yüksel Aytuğ, korona günlerinden geçtiğimiz şu sıralar yapılan korkutucu haberlerin yanında sönük de kalsa iyi haberlern de olduğunu belirtti ve onlardan bazılarını köşesine taşıdı.

Aytuğ, Fox TV'nin habercilik anlayışını da eleştirerek 'Sürekli FOX Ana Haber izlerseniz intihar eğilimi gelebilir' dedi.

İşte o yazı:

Eğer sürekli FOX Ana Haber'i izleyip durursanız, -Allah korusun- içinizde bir intihar eğilimi belirebilir. Çünkü hiç usanmadan kara tablo çiziyorlar. Sürekli felaket senaryoları yazıyorlar. Onlara bakarsanız ülkede olumlu tek icraat yok. Bu ölümcül salgını bile siyasete tahvil edip, hükümeti zora sokmak, insanların umudunu kırmak için adeta bir 'silah' olarak kullanıyorlar.

Oysa... Öyle iyi şeyler oluyor ki bu memlekette. Sayayım da belki utanırlar:

Cuma günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ertesi gün tüm gazetelerin ortak manşeti, bültenlerin ilk haberi olmalıydı mesela. Ne dedi Bakan? "Hastanelerin yoğun olduğunu düşünüp de sakın sağlık kuruluşlarına gitmemezlik etmeyin. Herkesin sağlık sorununu çözebilecek güç ve olanağa sahibiz." İspanya hastalarını koridorlara dizerken, İtalya çöken sağlık sisteminin altında ezilirken, Fransız hemşire ağlayarak sedyedeki yaşlı hastayı geri çevirirken, ABD'de valiler "300 değil, 3 bin solunum cihazına ihtiyacımız var" diyerek Trump'a isyan ederken, New York'ta ölüler balık taşımakta kullanılan soğutuculu TIR'larda bekletilirken. bizim bakanımız "Korkmayın, gelin, hepinize yer var" diyor. Çok şükür...

Bir zamanlar göçmen dolu gemileri limanlarına yanaştırmayan İtalyanlar, İspanyollar şimdi olanak bulsalar aynı gemilere binip, kaçacaklar. Trump'un Meksikalılara karşı ördüğü duvarı, şimdilerde Meksikalılar ülkelerine Amerikalılar girmesin diye kalkan olarak kullanıyorlar. Peki ya biz ne yapıyoruz? Yurt dışında mağdur tek bir vatandaşımızı bırakmıyoruz. Öğrencilerimizi, işçilerimizi özel uçaklarla getirtip, karantinaya alıyoruz. İngiltere'de kaderine terk edilen kalp hastası Türk'ü getirmek için özel ambulans uçak yolluyoruz. Yıllardır AB üyeliğimize burun kıvıran İngiltere, İtalya, İspanya başta olmak üzere aralarında ABD'nin de bulunduğu 40 ülkeye karşılıksız sağlık malzemesi gönderiyoruz.