Çok konuşulacak iddia: Altında büyük düşüş yaşanacak

Tüm dünyada yükselen enflasyonlara merkez bankalarının verdiği faiz cevabı emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) sıkı para politikası ve şahin tutumu doları güçlendirirken altına kan kaybettirdi. Birçok uzmanın altın fiyatları için verdiği yıl sonu tahminleri tutmazken; ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası Fed'den beklenen gevşeme sinyali rafa kalkmış gibi görünüyor.

Altında düşüş beklentisi

Önümüzdeki toplantıda Fed'den 75 baz puan daha faiz artışı beklenirken, uzmanlar altın fiyatlarında yeni düşüşlerin olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Walsh Trading Direktörü Sean Lusk altın fiyatları üzerine Kitco'ya yaptığı yorumda, "Fiyatlar %5 daha düşerek 1.560$'a, ardından 1.470-80$'a düşebilir. Teknik olarak şekillenen bu," dedi. "Ancak pazarlık açısından bakıldığında, altın, Mart ayında 2.000 doların üzerinde bir zirveye ulaştıktan sonra altı aylık bir düşüş yaşadı." açıklamasında bulundu.

Lusk, altının dibini bulmadan önce 100 dolar daha düşürme riski olduğu konusunda uyararak "1.620 $ seviyesinin yakın vadede kalması gerekiyor. Yatırımcılar rallilere satış yapıyor. Kısa vadede dibe vurduk, bu yüzden önümüzdeki hafta yükselişe geçeceğim. Ancak tüm bahisler Fed toplantısına gidiyor. Kasım'da" dedi.

Öte yandan yurtiçi piyasalarda gram altın 1000 TL bandına oturmaya çalışsa da ons tarafında yaşanan düşüşle 994 TL seviyelerine kadar çekildi.