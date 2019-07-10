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Çok konuşulacak iddia: Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adı belli oldu

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin isminin Özgürlük ve Hukuk Partisi ya da Huzur Partisi olacağı öne sürüldü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
Çok konuşulacak iddia: Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adı belli oldu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ali Babacan'ın önderliğinde kurulması beklenen yeni partinin isminin Özgürlük ve Hukuk Partisi ya da Huzur Partisi olabileceğini iddia etti.

Nagehan Alçı, "Ali Babacan hareketinde son durum..." başlıklı yazısında yeni partiyle ilgili kulis aktardı. "İsim olarak Özgürlük ve Hukuk Partisi henüz kesin değil ama kuvvetli ihtimal." diyen Alçı, "Öte yandan Huzur Partisi olması önerisi de var. Özellikle parti içindeki 60 yaş üstü kuşaktan geliyor bu öneri" ifadelerini kullandı.

Kritik isim konuştu

Alçı, hareketin önemli bir kurmayının şu ifadelerini kullandığını aktardı:

"Nagehan Hanım milletimizin özgürlüklere ve gerçek bir hukuk devletine ihtiyaç olduğu kesindir. Fakat Özgürlük ve Hukuk Partisi fazla entelektüel ve fazla liberal tınıda bir parti adi. Kısaltması da sevimsiz. Elbette sizler gibi halk içinde tanınan -liberal-demokrat aydınların desteğinden memnun oluruz ama milletimizin çok daha yalın ve gündelik dilde yaygın bir şeyi talep ediyor bugün. O da tek kelimeyle 'Huzur'. Ülkemizde her kesinden hemen herkes huzursuz ve tedirgin. İşte o sebeple Huzur Partisi ismi kanaatimce daha isabetlidir"

Ne olmuştu?

Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti. Babacan, basın açıklamasında "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadeleri kullanmıştı.

Bu gelişmeleri değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Babacan'a kırıldığını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
  1. Nagehan Alçı
  2. Ali Babacan
  3. Özgürlük ve Hukuk Partisi
  4. Huzur Partisi
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Mahir Ünal

YORUM YAZ

  • MuammerMuammer36 dk önce
    Ben BÖLUCUYE oy vermem. Nokta.
  • babacanbabacan37 dk önce
    şimdilik şişirme dönemi daha sonra babalara getirirler merak etmesin
  • Abdullah CaymazAbdullah Caymaz38 dk önce
    Eeeeey ÖHP sen kimsin ya ?
  • CanerCaner40 dk önce
    Su memlekete Bi huzur verin arkadas ne vaat etti su İngılızler cok merak ediyorum dogu akdeizdeki cıkacak petrolden paymı yoksa koltukmu ne ara biti kanlandı bu babacanın davutoglunun bunların uyguladığıpolitika bu hale getirmedim surıyeyı buyuzden aktif siyasetten cektmedimibunları Erdoganherseyın kontrolunı mumkun oldgunca kendi takip ediyorbunlara beceriksizler diyecektim ama tarafını belli etti hainler.. millet ne kadar da kör..
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR46 dk önce
    seni adam sanmıştık ama yanılmışız kur partinide sende al diğerleri gibi boyunun ölçüsünü
  • takiitakii47 dk önce
    Durmadan parti üretiyoruz
  • Murat Murat 52 dk önce
    ÖHP yanı öküzler ve hıyarlar partisi.

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