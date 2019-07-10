Çok konuşulacak iddia: Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adı belli oldu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ali Babacan'ın önderliğinde kurulması beklenen yeni partinin isminin Özgürlük ve Hukuk Partisi ya da Huzur Partisi olabileceğini iddia etti.

Nagehan Alçı, "Ali Babacan hareketinde son durum..." başlıklı yazısında yeni partiyle ilgili kulis aktardı. "İsim olarak Özgürlük ve Hukuk Partisi henüz kesin değil ama kuvvetli ihtimal." diyen Alçı, "Öte yandan Huzur Partisi olması önerisi de var. Özellikle parti içindeki 60 yaş üstü kuşaktan geliyor bu öneri" ifadelerini kullandı.

Kritik isim konuştu

Alçı, hareketin önemli bir kurmayının şu ifadelerini kullandığını aktardı:

"Nagehan Hanım milletimizin özgürlüklere ve gerçek bir hukuk devletine ihtiyaç olduğu kesindir. Fakat Özgürlük ve Hukuk Partisi fazla entelektüel ve fazla liberal tınıda bir parti adi. Kısaltması da sevimsiz. Elbette sizler gibi halk içinde tanınan -liberal-demokrat aydınların desteğinden memnun oluruz ama milletimizin çok daha yalın ve gündelik dilde yaygın bir şeyi talep ediyor bugün. O da tek kelimeyle 'Huzur'. Ülkemizde her kesinden hemen herkes huzursuz ve tedirgin. İşte o sebeple Huzur Partisi ismi kanaatimce daha isabetlidir"

Ne olmuştu?

Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti. Babacan, basın açıklamasında "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadeleri kullanmıştı.

Bu gelişmeleri değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Babacan'a kırıldığını ifade etmişti.