Çok ilginç hikaye! Melih Gökçek’e ‘Allah cezanı versin’ diyen bakıcı

Turgay Güler’in Ülke TV’de yayınlanan ‘En Sıradışı’ programının konuklarından birisi de Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı oldu.

“Gökçek’in bakıcısı ‘Allah cezanı versin Melih Gökçek’ dedi!”

Ankara ve İstanbul’da CHP’li belediyelerin yaptığı çalışmaların sorgulandığı programda Emin Pazarcı, Melih Gökçek’in bakıcısına yönelik ilginç bir ayrıntıyı paylaştı.

“Ankara’ya ne yapıldı, biliyor musunuz?” sorusuna cevap veren Emin Pazarcı, şunları söyledi:

“Bundan yıllar yıllar önce, AK Parti iktidarında… Melih Gökçek’in evinde bir bakıcı vardı, çocuklara bakan bir kadın. Birgün ‘Allah cezanı versin Melih Gökçek’ dedi. ‘Allah Allah, ne oluyor’ dedim. ‘Melih Ankara’yı mahvetti’ dedi. ‘Ne yaptı?’ dedim… ‘Ağaç dikti, göletler yaptı, iklimi değiştirdi’ dedi. ‘Neyin var?’ dedim. ‘Benim romatizmalarım ağrıyor’ dedi. Ankara’da bunlar oldu. Ondan sonra ‘şu anda ne yapıldı?’ derseniz, şu anda hiçbir şey yapılmıyor. O eleştirdiğimiz Melih Gökçek’in yaptıklarıyla idare eden bir Mansur Yavaş var.”