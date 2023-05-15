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Medya Çok haklısını Şirin Payzın! Aynen dediğin gibi olacak
Medya

Çok haklısını Şirin Payzın! Aynen dediğin gibi olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-15 22:34:00 -
Çok haklısını Şirin Payzın! Aynen dediğin gibi olacak

Fransa ve Brezilya'daki seçimleri örnek göstererek kitlesine moral vermeye çalışan Şirin Payzın pot kırdı. 2. tur için seçmeni gazlamaya çalışan Payzın'ın örnek gösterdiği iki ülkede bakın neler oldu.

Seçmen 14 gün sonra 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. İlk turda yüzde 49,50 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44,89 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçimden önce şişirme anketlerle havaya giren muhalefette, 2 buçuk milyon oy farkı büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Muhalif kanaat önderleri ve gazeteciler, bu moral bozukluğunu ortadan kaldırmak için farklı argümanlarla moral pompalamaya başladı.

"Fransa ve Brezilya'da seçim ikinci turda kazanıldı"

Gazeteci Şirin Payzın da Fransa ve Brezilya seçimlerini örnek gösterdi.

Bu ili ülkede de seçimin ikinci turda kazanıldığını belirten Payzın, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa’da seçimler 2. Tura kaldı, Brezilya’da seçimler 2. Tura kaldı… Demokrasi diyorsak 2. turu bir felaket, dünyanın sonu olarak kabul etmemek gerekiyor… Fransa’da Macron, Brezilya’da Da Silva 2. Turda kazandı..

Şirin Payzın'ın yanlış hesaplı motivasyonu

Payzın'ın unuttuğu şey ise iki ülkede de ilk turu önde tamamlayan adayın ikinci turda kazanmasıydı.

Brezilya seçimlerinde ilk tur:

Lula da Silva: 47,94
Jair Bolsonaro: 43,62

Brezilya seçimlerinde ikinci tur:

Lula da Silva: 50,90
Jair Bolsonaro: 49,10

Fransa seçimlerinde ilk tur:

Emmanuel Macron: 27,84
Marine Le Pen: 23,15

Fransa seçimlerinde ikinci tur:

Emmanuel Macron: 58,5
Marine Le Pen: 41,4

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