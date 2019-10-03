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Çok gelen elektrik faturasına ne yapmalıyım? Elektrik tasarrufu nasıl olmalı? Evde elektrik tasarrufunu nasıl yapmalım?

Elektrik hayatımızın kolaylığı açısından olmazsa olmazlarımızdandır. Her gün zorlaşan hayat şartları, nüfus artışı, teknolojilerin artması gibi sebepler bizleri daha tüketici bir toplum haline getirdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 23:04
Çok gelen elektrik faturasına ne yapmalıyım? Elektrik tasarrufu nasıl olmalı? Evde elektrik tasarrufunu nasıl yapmalım?

Tasarruflu olmak hem aile hem de Ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Evde günlük alışkanlıklarımızı değiştirmek bile elektrik tüketim miktarını düşürmemizi sağlar. Damlaya damlaya göl olur sözünden yola çıkarak sunacağımız küçük tavsiyelerle sizlerde aile bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

Evde kolaylıkla uygulanabilecek enerji tasarrufu önerileri:

  • Çamaşırları yüksek ısıda yıkamak daha fazla enerji harcanmasına sebep olur.
  • Çamaşır makinesini az ya da çok doldurarak çalıştırmak, elektrik faturasının yükselmesine sebep olur.
  • Çamaşır makinesine gereğinden fazla deterjan konulması, çamaşırların daha fazla elektrik harcanmasına da neden olur.
  • Pişirme işleminden sonra içinde yemek olan tencere ya da kaplar, soğuduktan sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Sıcak kaplar buzdolabının daha fazla elektrik harcamasına sebep olur.
  • Buzdolabının üzerine veya raflarına örtü örtülmemelidir. Örtüler, buzdolabı içinde hava kanallarını engelleyerek daha fazla elektrik harcamasına neden olur.
  • Buzdolabı evlerimizde sürekli olarak çalışır vaziyette olduğundan en çok elektrik tüketen ev aletidir. Buzdolabında yüksek enerji tasarruflu modellerin tercih edilmesi daha az elektrik tüketilmesine sağlar.
  • Buzdolabında en uygun iç sıcaklık değerleri; buzdolabı için +4 derece, derin dondurucu için -18 derecedir. Düşük ya da yüksek sıcaklıklar daha çok elektrik tüketimine neden olur.
  • Bulaşık makinesi çalıştırırken tam olarak doldurmaya özen göstermeli.
  • Elektrikli cihazlar, düğmesinden kapatılmadığı ve fişinin çekilmediği kapalı olsalar bile sürece enerji harcamaya devam eder.
  • Ütüleme işleminde ütülenecek parçaların tek tek değil biriktirerek yapılması ve bitmesine bir kaç dakika kala ütünün fişten çekilmesi elektrik tasarrufu sağlar.
  • Elektrikli süpürgelerin toz torbasının düzenli bir şekilde temizlenmesi elektrik tüketimini azaltır.
  • Yemeklerin fırında ısıtmak yerine mikrodalgada ısıtılması elektrik tasarrufu sağlar. Mikrodalga fırına oranla daha az elektrik tüketir.
  • Kettle gibi su ısıtıcılarını olabildiğince az kullanmaya çalışmak ciddi anlamda elektrik tasarrufu sağlar
  • Aydınlatma için tasarruflu  ampul kullanmak ve kullanılmayan oda ışıklarını kapalı tutmak elektrik tüketimini azaltacaktır 
  • Fırın ve buzdolabı kapaklarını çalışır haldeyken çok sık açıp kapatmak elektrik tüketimini fazlalaştırır
  • Cep telefonunuzu saatlerce şarjda bırakmak ve telefonunuzu şarj aletinin fişte takılı kalması enerji tüketimini artırır
  • Bilgisayarların işi bitilince fişten tamamen çekilmesi elektrik tüketim oranını azaltacaktır.
  • Kış boyunca evinizi ortalama bir sıcaklıkta tutmak elektrik tüketimini ciddi anlamda azaltacaktır.

Aydınlık Günler.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:04
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