Çok geç fark ettiler! Oyları çöpe gidecek



14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine iki aydan kısa bir süre kaldı. Partilerin birçoğu ittifak çalışmalarına hız verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle 72 saat süren kriz sona ermiş ve Millet İttifakı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamıştı.

Yeni seçim kanunu ile ittifaklar kendi logoları ile seçime girdiği takdirde milletvekili için gerekli oyu alamadıkları zaman o sandıkta aldıkları tüm oylar çöpe gidecek.

İTTİFAK PARTİSİNİN LİSTESİNDE YER ALAMAZ



Örneğin: "Eskisi gibi Saadet Partisi 'hem CHP listesine isim vereyim hem de kendi logom orada dursun' deme şansına sahip olamayacak artık. Partisinin logosu oy pusulasında yer alıyorsa diğer ittifak partisinin listesinde yer alamaz. Bu kanun ile kendi logosu ile seçime girerlerse Deva, Gelecek, Saadet Partileri sadece barajı aşma kazanımını görecekler. Bunun dışında partilerin bir kazanımı olmayacak.

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YETERLİ OY ALMAYAN VEKİL ÇIKARAMAYACAK

Yeni kanun ile birlikte ittifak içinde olan bir parti kendi logosuyla seçime girdiğinde sandıkta yeterli oy almadığı taktirde aldığı oylar ne kendisine ne de ittifak ortağına vekil olarak katkı sağlamayacak. O sandıkta kendisine atılan oylar da çöp olacak. Mesela; Sakarya'da bir partinin milletvekili çıkartması için minimum 60 bin oy alması gerekiyor. Saadet Partisi Sakarya'da 20 bin oy alır, İyi Parti 40 bin oy alırsa bu iki ittifak ortağının da aldığı oylar vekil çıkarmaya yeterli olmadığı için verilen oylar çöpe gidecek. İki partinin toplam artık oyu ittifaka yaramayacak. Millet İttifakı partilerinin genel başkan yardımcıları bu durumu yeni yeni anlamaya başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI YETERLİ GELMEDİ

Bir yıl boyunca aday çıkarma krizi yaşayan Millet İttifakı'nda dağılan ve zorla toplanan masada şimdi de milletvekilliği pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Mecliste kendilerine grup kuracak kadar vekillik istedikleri öne sürülen ittifak ortaklarına vaat edilen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifinin yeterli gelmediği belirtildi. İttifak ortaklarının istediği kadar vekil sayısı verilmediği taktirde motivasyon bozukluğu yaşayacağı ifade edildi.