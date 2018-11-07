Çok fazla bakıcı değiştirmenin çocuğa etkileri

HATA YAPARSAM AİLEM DE BENİ TERK EDEBİLİR

Çocukların hissettikleri duygular genellikle çok daha ağır oluyor; terk edilmişlik düşüncesinin yarattığı kaygı, korku ve suçluluk gibi! Çocuklar; "Terk edildim, demek ki bir hata yaptım. Suçluyum başkaları da beni terk edebilir” gibi olumsuz düşünceye kapılabiliyorlar. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Önal çocukların bu endişeyle ebeveynlerine daha bağımlı ve kaygılı yaklaşmaya başladıklarına işaret ederek, "Çocuklar 'yanlış bir şey yaparsam onlar da beni terk edebilir' diye düşünürler. O minicik kalpleri endişeli atmaya başlar ki bu durum tehlikeli sonuçlar oluşturabilir.” diye ifade etti.

GÜVEN DUYGUSU

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Önal bakıcı değişikliği ne kadar sık yaşanırsa çocukta kaygı, korku ve suçluluk gibi olumsuz duyguların o kadar çok pekiştiği uyarısında bulunarak, " Bu durum çocukta bağlanma bozukluğuna yol açabiliyor. Bu dönemlerde etkilerini çok fark edemesek de, çocuk büyüyünce sorun daha fark edilebilir hale geliyor. Bu çocuklar çevrelerine güvenmeyen ve hep güvenlik arayışı olan erişkinlere dönüşebiliyorlar.” dedi.

NE ZAMAN ALARMA GEÇMELİ

"Bakıcısı ayrıldığında çocuğun ilk başlarda korku ve endişe yaşaması doğal bir durum” diyen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Önal ebeveynlerin ne zaman alarma geçmeleri gerektiğini de şöyle anlatıyor: "Çocuklardaki yaş dönemine göre değişkenlik gösteriyor. Çocuğu birkaç hafta gözlemlemek gerekiyor. Kaygı, anne babanın uzaklaşmasından aşırı endişe duyma, uyku rutininde bozulma, iştah değişiklikleri, donuklaşma, sevdiği aktivitelere katılmak istememe ve yabancılardan korkma fark edildiğinde bir uzmana danışmakta fayda var.” şeklinde konuştu.

ÖNCESİNDE MUTLAKA BİLGİLENDİRİN

Bakıcı değiştiğinde, bunu ifade etme biçimi ile verilen tepkiler, her yaş ve gelişim döneminde farklı oluyor. Her gün karnını doyuran, onunla ilgilenip oyun oynayan, tuvalet alışkanlığıyla ilgili yardımcı olan kişi gitmiştir. Bu durum bebeklik döneminden çocukluk çağına kadar tüm çocukları farklı şekillerde etkiliyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Önal bakıcı değiştiğinde çocuğun hayatında büyük bir değişiklik olduğunu kabul etmek gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi.

"Bakıcısının ayrılması, sanki bir ebeveyninden ayrılıyormuş kadar dikkat edilmesi gereken bir durum. Küçük çocukların onunla kalan sabit ebeveynlerin olduğunu anlaması için o dönemde yanında olmak, seyahat etmek gibi rutin dışı uzaklaşmaları mümkünse yaşatmamak gerekiyor. Konuşabilen ve konuşulanı anlayan çocuklarda ise bakıcısının gideceği uygun bir dille, birkaç günöncesinden anlatılmalı. Tartışmalı bir ayrılma değilse, isterse bakıcısını belli aralıklarla görebileceği konusunda destek olunacağı da belirtilmeli. Tartışmalı ayrılıklarda bile vedalaşma yaşanmasına izin vermek en doğru bir yaklaşım olacaktır.” şekinde konuştu.