‘Çok büyük yalan söyleyin’ diyen Sedef Kabaş daha bakın neler yapmış neler

CHP’nin “128 milyon dolar nerede?” yalanı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı görüntülerle muhalefetin iftirasını çürüttü. Erdoğan görüntülerde, muhalefetin önde gelen propaganda ve yalan uzmanlarından Sedef Kabaş’ın, kitleleri yalanla uyutma taktiği verdiği konuşmasını da yayınladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sedef Kabaş’ın geçmişini anlattı ve yolsuzluğa karşı gösterdiği hassasiyetinin yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu, Sedef Kabaş’ın 17/25 kumpas sürecinde aktif rol aldığını ve kendisi de Kabaş’ı ilk defa o dönemde duyduğunu söyledi.

O dönemde bir araştırma yaptığını belirten Karahasanoğlu, “Sedef Kabaş'ın 1999'da, 28 Şubat sürecinde NTV’de program yaptığını gördüm. Yolsuzluğa karşı hassas olduğunu söyleyen Sedef Kabaş, 17/25 Aralık’ta yolsuzluk var diyen Sedef Kabaş, 1999’da Cavit Çağlar İnterbank’ın içindeki 1 milyar doları boşaltırken, onun televizyonunda çalışabiliyordu, Cavit Çağlar’dan maaş alabiliyordu. Cavit Çağlar’a, ‘Sen ne yapıyorsun patron, devletin milyonlarını götürmüşsün’ diyemiyordu ama 17/25 Aralık’a gelince, FETÖ’cülerin talimatıyla burada yolsuzluk var diyerek karşımıza çıkıyordu." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sedef Kabaş’ın hayatına bir bakalım. Bir askeri dergide kendisi anlatıyor, diyor ki, 3 aylık tatile çıktık, eşinin yatıyla, 3 ay boyunca şu liman benim, bu liman senin devam edecekmiş, gezisini sürdürecekmiş. O tarih itibariyle ben de soruyorum, senin her yıl gittiğin o 3 aylık yaz tatilindeki deniz sefasından, o eleştirdiğin yolsuzluk isnadında bulunduğun Tayyip Erdoğan’a bakalım, 2015 itibariyle 12 yıllık Başbakan Erdoğan, senin her yıl yaptığın tatili Erdoğan 12 yılda yapmış mıdır?”

Sedef Kabaş ne demişti?

Sedef Kabaş katıldığı bir etkinlikte, kitleleri uyutmanın taktiğini vermiş ve yalan konusundaki uzmanlığı gözler önüne sermişti. Kabaş, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" demişti.