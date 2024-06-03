Çok az kaldı! Bu adımın ardından, Siyonist projenin de raf ömrü dolacak

Bercan Tutar, siyonist İsrail ve hâmisi ABD'nin Filistin politikalarına karşı küresel tepkileri yazdı. Tutar, dünyanın dört bir yanındaki protestolarla Siyonist rejimin uluslararası alanda yalnızlaştığını belirtti. Özellikle Batılı ülkelerdeki gençlerin ve akademisyenlerin bu politikalara karşı gösterdikleri reaksiyonların dikkat çektiğine işaret eden Tutar, bu durumun, İsrail'in politikalarını yeniden gözden geçirmesine sebep olabilecek bir atmosfer oluşturduğuna vurgu yaptı. İşte Tutar'ın Sabah gazetesindeki yazısı:

"Gazze'de bataklığa saplanan Siyonist soykırımcılarla en azılı destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistinlileşen küresel vicdan karşısındaki paniği her geçen gün artıyor.

Dünyanın en yüksek yargı makamı olan Uluslararası Ceza mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BM gibi küresel kuruluşlar soykırımcıları mahkûm edip yalnızlaştırıyor.

İsrail'e ve suç ortağı ABD'ye karşı giderek şiddetlenen diplomatik tsunami dalgası Siyonistlerin planlarını bozuyor.

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Nitekim Filistin devletini tanıma kervanına son olarak Avrupa ülkeleri de katılmaya başladı. Soykırımcılara yönelik siyasi tepkiler yanında yüz milyonlarca insanın destek verdiği küresel protestolar da dalga dalga yayılıyor.

Filistin yanlısı gösteriler ABD genelinde 553 kampüse orman yangını gibi sıçradı. Ardından Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Finlandiya, Danimarka, Avustralya ve İngiltere'deki üniversitelerde kamplar kuran tam kapsamlı küresel bir öğrenci hareketine dönüştü.

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Japonya'dan Güney Afrika'ya Brezilya'dan Norveç'e kadar farklı kıtalarda ve ülkelerde her hafta sokaklara çıkan milyonlarca insan İsrail'in barbar katliamlarını ve destekçisi ABD'yi lanetliyor. Sanat, spor, medya, müzik, siyaset ve ekonomi dünyasından yığınla ünlü isim bulabildiği her platformda terör rejiminin çocuk ve kadınları vahşice katletmesine isyan ediyor.

Örneğin Avrupa'da 1 Haziran, Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor. Kıtanın birçok ülkesinde meydanlara akan milyonlar vahşice katledilen Gazzeli çocukları andı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki yüzlerce çocuk ayakkabısının önündeki dokunaklı anmada Gazzeli 15 binin üzerinde çocuğun isimleri yerel saatle 09.00'da teker teker okunmaya başlandı. Değişik kişiler tarafından çocukların isimlerinin okunması gece yarısına kadar sürdü. Bu küresel öfke seli Siyonistlerin ve destekçisi ABD'nin kaybettiğinin en büyük kanıtı. Zaten bunu kendileri de görmeye başladı. Bu yüzden birbirlerine düştüler.

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Çünkü şu an neredeyse bütün Batılı ülkeler İsrail'e desteği kesti. Siyonistlerin Gazze'de devam ettirdiği soykırıma ABD dışında sadece İngiltere ve Almanya destek veriyor.

İngiltere istihbarat bulgularını İsrail ile paylaşıyor. Gazze üzerinde düzinelerce keşif İHA'sı uçurmak için Kıbrıs'taki hava üssünü kullanıyor. Almanya ise İsrail'e tükenen stoklarını yenilemesi için tank mermileri gönderiyor.

Geldiğimiz aşamada Siyonistlerin en büyük destekçisi ve suç ortağı ABD'nin de fena halde sıkıştığını görüyoruz.

Nitekim ülke içinden ve dışından artan baskı karşısında iyice köşeye kuşatılan Biden, üç aşamalı ateşkes planını İsrail'e rağmen açıklamak zorunda kaldı.

Dünyadan iyice izole olmaya başlayan Biden yönetimi ateşkes önerisiyle hem seçimlere yatırım yapmayı hem de artan iç ve dış baskıları göğüslemeyi hedefliyor.

Gazze Kasabı Netanyahu, Biden'ın ateşkes planını kabul etmezken İsrail muhalefeti de Netanyahu'nun tavrını eleştirdi.

Görüldüğü üzere hezimeti gören soykırımcı çete birbirine düştü. Çünkü ateşkes kararı, ABD ve İsrail'in Gazze'deki hüsranı kabul etmesidir. Açıkladıkları hedeflerine ulaşamadıklarının ve batağa sopalandıklarının göstergesidir.

Zira Filistinlileşen yeni küresel eksen, ABD ve Siyonist projesi İsrail'in 20'inci yüzyılda karşılaştığı bütün meydan okumalardan daha güçlü.

Hâsılı kelam küresel isyana dönüşen Gazze direnişi, Siyonistlerin terör rejimini de ABD'nin bölgedeki emperyal statükosunu da temellerinden sarsıyor. ABD'nin pes edip çekilmesiyle Siyonist projenin de raf ömrü dolacaktır."