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Medya Çok ayıp Bay Kemal çok! Bak şu Nagehan'ın haline
Medya

Çok ayıp Bay Kemal çok! Bak şu Nagehan'ın haline

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nagehan Alçı’ya “vefasızlık yaptığını” belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 12:23:00 -
Çok ayıp Bay Kemal çok! Bak şu Nagehan'ın haline

 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nagehan Alçı’ya “vefasızlık yaptığını” belirtti. Bugünkü köşesinde, Habertürk yazarı Alçı’nın, Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılmasının ardından başlayan tartışmalara değinen Selvi, şu satırları kaleme aldı:

"MYK’daki tartışmalar sırasında Kılıçdaroğlu’ndan Nagehan Alçı konusunda bir tavır koymasını beklerdim. Çünkü Nagehan Alçı, “CeHaPe zihniyeti” isimli belgeselde Kılıçdaroğlu’nu CHP’deki zihniyet devrimini gerçekleştiren kişi olarak tanımlamıştı.

Nagehan Alçı, belgesel yayınlandıktan sonra gelen tepkilere rağmen, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu izleyince bir kez daha o tespitimin haklılığını anladım. CHP Vatikan’dır ve Kemal Kılıçdaroğlu da Vatikan’ın başına gelmiş reformcu bir Papa’dır” demişti. Nagehan Alçı’yı linç etme yarışının yaşandığı bir sırada Kılıçdaroğlu’ndan aynı yürekliliği beklerdim. Çünkü vefa onu gerektirirdi..."

 

 

 

 

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