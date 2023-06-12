Çok ama çok önemli! Bu yazıyı okumadan kentsel dönüşümle evinizi yenilemeyin

Kahramanmaraş depremi sonrası kentsel dönüşümün önemi ve aciliyeti bir defa daha ortaya çıktı. Şu günlerde, binasının riskli olduğunu düşünenler binalarını dönüştürmeye çalışırken, Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan’dan önemli bir uyarı geldi. Doğan, “Bu yazıyı okumadan kentsel dönüşümle evinizi yenilemeyin” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Müteahhit ile anlaşıp konutunuzu dönüştürecekseniz, inşaat şirketine, ‘bize bina tamamlama sigortasını yap getir’ deyin; eğer sigortayı önünüze koyamıyorsa, o müteahhit ile anlaşmayın derim. Eğer sigortayı yaptırabiliyorsa, güzünüz kapalı, binanızı dönüştürün. Çünkü arkasında sigorta desteği var demektir. Nitekim bugüne kadar da bina tamamlama sigortası Ankara ve İstanbul’da bazı belediyelerin desteği ile yapılan projelerde uygulandı ve hak sahipleri konutlarını teslim aldı. (…)”



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