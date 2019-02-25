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Çok acı kaza: 3 yaşında anne ve babasız kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında anne-baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları ise kazadan yara almadan kurtuldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 01:18
Çok acı kaza: 3 yaşında anne ve babasız kaldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, otomobilin şarampole düşüp,  ağaçlara çarpması sonucu Orhan (38) ve Didem Bozkurt (28) çifti yaşamını yitirdi, çocukları Miraç (3) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Orhan Bozkurt idaresindeki 41 BB 948 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak, ağaçlara çarptı. Kazayı görenler yardıma koşup, 112 Acil'e haber verdi. Aracın camını kıran vatandaşlar, Miraç Bozkurt'u çıkardı. İtfaiye ekibi de araçta bulunan Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt'u çıkardı. 112 Acil ekibi Bozkurt çiftinin öldüğünü belirledi. Sağlık ekibi, büyük korku yaşadığı görülen çocuğu, ambulansa aldı. Çocuk, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kazayı görerek yardıma koşan bir sürücü, "Bu araç orta şeritteydi yanında hiç araç yoktu. Birden yoldan çıktı. Çocuğu biz camı kırıp kurtardık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 01:18
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