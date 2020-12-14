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Gündem Çok acı haber: Yaşlı çift aynı gün koronavirüsten vefat etti
Gündem

Çok acı haber: Yaşlı çift aynı gün koronavirüsten vefat etti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde koronavirüs tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:42:00 - 2020-12-14 23:43:01
Çok acı haber: Yaşlı çift aynı gün koronavirüsten vefat etti

Tokat'ın Erbağ İlçesi'ne bağlı Değirmenli Köyü'nde yaşayan Mustafa Genç (77) ile Şerife Genç (80) çifti koronavirüse aynı gün yenik düştü.

Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılmışlardı

Bir süredir evlerinde izole olan yaşlı çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Mustafa Genç Erbağ Devlet Hastanesinde, eşi Şerife Genç ise Tokat'ta özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen yaşlı kadın gece saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Erbağ Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı adam da KOAH ve kalp hastalığına bağlı olarak kurtarılamadı. Yaklaşık 1,5 saat arayla aynı gün hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlı çift Koronavirüs tedbirleri ile birlikte kılınan Cenaze Namazı'ndan sonra defnedildi. 

 
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