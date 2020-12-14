Çok acı haber: Yaşlı çift aynı gün koronavirüsten vefat etti

Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılmışlardı

Bir süredir evlerinde izole olan yaşlı çift durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Mustafa Genç Erbağ Devlet Hastanesinde, eşi Şerife Genç ise Tokat'ta özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen yaşlı kadın gece saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Erbağ Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı adam da KOAH ve kalp hastalığına bağlı olarak kurtarılamadı. Yaklaşık 1,5 saat arayla aynı gün hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlı çift Koronavirüs tedbirleri ile birlikte kılınan Cenaze Namazı'ndan sonra defnedildi.