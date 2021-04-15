Coinbase'in halka arz sonrası değeri 100 milyar dolar oldu

Coinbase hisseleri, Çarşamba sabahı Nasdaq'da 381 dolardan işlem görmeye başladı ve değeri 99.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisseler daha sonra hızlı bir şekilde 429 dolara ’a kadar yükseldi ve değeri 112 milyar dolara ulaşmasının ardından ilk fiyatının altına düşerek 310 dolar civarında bir seviyeye indi.. Fiyat, Salı gecesi belirlenen 250 dolar referans fiyatının oldukça üzerinde olmasına rağmen, bu fiyattan hiçbir hisse el değiştirmedi.

Geleneksel halka arz sürecini aşan Coinbase, hisselerini doğrudan listeleyerek çalışanların ve mevcut hissedarların hisse senetlerini pazara dayalı bir fiyattan anında satmalarına izin verdi. Coinbase, süreci standartlaştırmaya yardımcı olan Spotify, Slack, Palantir ve Roblox gibi teknoloji şirketlerini takip etti.

Opsiyonlar ve sınırlı hisse birimleri hariç, Coinbase’in ilk piyasa değeri açılış fiyatında yaklaşık 80 milyar dolardı. Coinbase opsiyon ve hisseler ekleyerek halihazırda en değerli 85 ABD şirketinden biri durumunda.

2012 yılında kurulan Coinbase, ABD’deki en popüler kripto Borsası olarak ortaya çıktı ve dijital para birimleri bitcoin ve ethereum ile birlikte değer kazandı. Hizmetin şu anda, 2020′nin sonunda 56 milyon kullanıcısı var. 2018′deki son özel finansman turunda, yatırımcılar Coinbase’i 8 milyar dolar olarak değerlendirmişti.