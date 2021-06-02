Coinbase Dogecoin ne zaman listelenecek? Coinbase nedir? Coinbase hangi ülkeye ait?

Coinbase, Coinbase kartının artık Apple Pay ve Google Pay ile çalıştığını ve iPhone 12 gibi cihazlarda Apple Pay’e kripto para birimi ödemeleri getirdiğini duyurdu. Coinbase, Apple Pay desteğini kendi platformuna ekleyen kripto borsalarından biri oldu. Aralık ayında Lumi, müşterilerinin Apple Pay aracılığıyla kripto para birimi satın alması için Apple Pay ile anlaşmıştı. Bu yıl şubat ayında ise BitPay, platformunda kripto para birimi işlemleri için Apple Pay desteğini eklemişti. Coinbase’nin anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde: “koinmedya_biswap” “Artık ABD’de Coinbase kartınızı Apple Pay ve Google Pay ile kullanarak evde ve hareket halindeyken kripto harcamayı daha da kolaylaştırabilirsiniz. Apple Pay kullanıcısıysanız, kartınızı Apple Cüzdan uygulamasından veya Coinbase uygulamasından ekleyebilirsiniz.”

Coinbase Dogecoin ne zaman listelenecek?

Önde gelen kripto para borsası Coinbase, Dogecoin'i listelemeyi planlıyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde altı ile sekiz hafta içinde Dogecoin'i listeleyeceklerini söyledi. Armstrong ayrıca piyasaya yeni sürülen ve herhangi bir işlem hacmi olmayan coin'leri de gelecekte listeleyeceklerini ifade etti. Coinbase CEO'su, coin listeleme süreçlerini hızlandırmak için çalıştıklarını ekledi.

Coinbase nedir? Coinbase hangi ülkeye ait?

Coinbase olarak bilinen Coinbase Global, Inc., kripto para birimi değişim platformu işleten bir Amerikan şirketidir. Coinbase önce uzaktan çalışır ve resmi bir fiziksel karargahtan yoksundur. Coinbase Küresel A.Ş. olarak bilinen, Coinbase bir faaliyet bir Amerikan şirketi olan cryptocurrency alışverişi platformu. Coinbase önce uzaktan çalışır ve resmi bir fiziksel merkezden yoksundur. 2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kurulan şirket, Mart 2021 itibariyle ticaret hacmi bakımından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kripto para borsası oldu. 14 Nisan 2021'de Coinbase, doğrudan bir listeleme yoluyla Nasdaq borsasında halka açıldı.