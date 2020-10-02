Çoğunluğu HDP’li yönetici, 21 kişiye terörden gözaltı
Kars’ta yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında PKK’lı teröristlere yaşam malzemesi temin ettiği, sözde şehitlik açılışına katıldığı ve illegal para toplayıp örgüt adına çalışan kişilere teslim ettiği tespit edilen belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclisi üyeleri, HDP İl Genel Meclisi üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu kişi ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan gözaltına alındı.
Suçlamalar arasında ‘ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek’ de bulunuyor. Soruşturmayla bağlantılı olarak Ağrı ve Ankara'da yakalanan iki zanlı da Kars’a gönderildi.