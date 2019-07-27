Çoğu ağrının nedeni fazla kilolar

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, çoğu ağrının nedeninin fazla kilolar olduğunu söyledi.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Fazla kilo demek çoğu birey için fazla yağ oranı demektir. Yağ hücreleri iltihabı artıran kimyasallar, sitokinler ürettiği için kilolu kişilerde daha fazla ağrı şikayetleri gözlemliyoruz. Özellikle kilolu hastaların sırt, bel ve eklem ağrıları hayatlarını kabusa çevirebiliyor, ağrıların çoğu nedeni beslenme yanlışları, fazla kilolar ve yüksek yağ oranları olarak karşımıza çıkabiliyor. Yapılan birçok araştırmada şişman bireylerin daha çok ağrı çektikleri ortaya çıkmıştır. Ağrı ve şişmanlık (obezite)iki farklı rahatsızlık olmalarına rağmen birlikte hareket etmektedirler, çözümleri de ortaktır. Ağrılardan kurtulmak istiyorsanız ilk adım yasam tarzı değişikliği ve fazla kilolardan kurtulmak olacaktır” dedi.

Vücut kitle indeksiniz yüksekse dikkat

Şişmanlık ile ağrı arasındaki ilişkinin birçok bilimsel çalışmaya konu olduğunu ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Önemli olan bir şey varsa o da şişmanlık oranı arttıkça ağrıların artmasıdır. Aldığınız ekstra her 1 kilo vücudunuza ekstra 8 kat baskı oluşturmaktadır. Bu da belinize bacaklarınıza baskı ve ağrıyla sonuçlanacaktır. Şişmanlık ve obezite oranları vücut kitle indeksine göre değerlendirilmektedir. Vücut Kitle indeksi (endeksi) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanan boya göre ağırlık değerlendirme yöntemidir. Herkesin olması gereken kilo yaşına boyuna cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir, kilonun fazlası vücudunuzda 24 saat taşıdığınız yükten ve zarardan başka bir şey değildir” diye konuştu.

"Kilo arttıkça ağrı da artıyor"

Bu araştırma verilerine göre şişmanlık arttıkça ağrı problemlerinin de arttığını kaydeden Op.Dr. Bıkmaz, “Vücut kitle indeksi (VKİ) 25-29 olanlarda yüzde 20 daha fazla ağrı görülmekte VKİ’si 30-34 arası olanlarda ağrı görülme yüzde 68 daha fazla olmaktadır. VKİ 35-39 arası olanlar

yüzde 136 fazla ağrı çekmekte, VKİ 40’ın üzerinde olan aşırı şişman (morbid obez) bireylerde ağrı görülme sıklığının yüzde 254 oranında daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.Şişmanlarda ağrıların artma nedenlerinden birisi omurgalara ve eklemlere fazla yük binmesidir. Kilo aldıkça ekleme daha çok yük biner dolayısı ile ağrılarda artar. Ağrı artışı kiloyu, kilo artışı ağrıyı artırır. Bu birbiriyle ilintili ve bağlantılı bir süreçtir. Yapılan klinik çalışmalarda ağrı ile obezite arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir.Kronik ağrının şişmanlığın işlevsellik ve psikolojik bir komplikasyonu olduğu kanısı ön plana çıkmaktadır. Şişmanlık var olan kronik ağrı problemlerini daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Kilo kaynaklı ağrılarınız varsa, yapmanız gereken şey; olmanız gereken sağlıklı kiloya ulaşıp omurga ve belinize binen yükleri ortadan kaldırmak olacaktır. Bunun için de sürdürülebilir bir beslenme programıyla fazla kilolarınızdan kurtulup sağlıklı vücut kitle indeksi aralığına girmeniz sağlanmalıdır” açıklamalarında bulundu.