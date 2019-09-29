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Coğrafya neden önemlidir?

Michigan Eyalet Üniversitesi Coğrafya Profesörü Harm De Blij’in “Coğrafya Neden Önemlidir: Hiç Olmadığı Kadar” başlıklı kitabı Baki Kaya ve Fatma Yavaş’ın çevirisiyle Türk okuruna ulaştırıldı.

29 Eylül 2019 Pazar 13:30
Coğrafya neden önemlidir?

Coğrafyacı Harm De Blij’in “Coğrafya Neden Önemlidir” başlıklı kitabı “Hiç Olmadığı Kadar” alt başlığıyla Türkçe’ye çevrildi. Hece Yayınlarından çıkan 488 sayfalık kitap Baki Kaya ve Fatma Yavaş’ın başarılı tercümeleriyle okura ulaştırıldı.

Kitap, arka kapak yazısında kendini şu ifadelerle takdim ediyor: “Küresel bağlantıların ve değişim hızının artmasına rağmen, coğrafya hakkında her zamankinden daha az bilgiye sahibiz. Çoğumuz anaokulundan üniversite eğitiminin sonuna kadar tek bir coğrafya dersi almadan geçip gidiyoruz. Harm de Blij'ın inandırıcı bir şekilde ele aldığı üzere, coğrafi cehalet büyük bir risk oluşturmaktadır. Şimdilerde klasikleşen kitabının bu ikinci baskısında de Blij, coğrafyanınne denli önemli olduğunu, Çin'in ufukta görünen gücünden AB'nin sorun haline gelen intizamsızlığına, Kuzey Kore'nin tehlikeli nükleer arzularından Arap Baharının devrimci umutlarına birçok aydınlatıcı başlık altındaortaya koymaktadır. Dünya coğrafyası hakkındaki kavrayışımızı geliştirerek çevremizdeki olaylara daha iyi karşılık verebilir ve kendimizi önümüzdeki küresel sınamalara karşı daha iyi hazırlayabiliriz. Coğrafya Neden Önemlidir: Hiç Olmadığı Kadar tam da başlanması gereken yere işaret etmektedir.”

Bill Moyers’in, The Power of Place'te, “Carl Sagan kozmoloji için ne yaptıysa Harm de Blij da coğrafya için onu yapıyorki, bunu onun dışında hiç kimse başaramazdı. Hayat verdiği bir konuda onu izleyerek, dinleyerek veya okuyarak bitimsiz bir yolculuğa çıkmış olacaksınız” ifadeleriyle yer verdiği kitaba kitabevleri vasıtasıyla ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 13:30
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