Coğrafi işaretli ürünlere e-ticaret yolu açıldı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ekim 2019’da düzenlenen zirvede coğrafi işaretli ürünler konusunda kısa zamanda hızla yol alınacağına dikkat çeken Emine Erdoğan, “Türk Patent ve Marka Kurumunun envanterine göre, Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500’e yakın. Yani elimizin altında müthiş bir potansiyel var. Çünkü Türkiye medeniyetlerin doğumhanesi, farklı kültürleri barındıran bir çeşitlilik havzasıdır. Bu muhteşem hazine, bitkiden tekstile, esanstan gastronomiye kadar her alanda kendini ortaya koymaktadır. Ülkemizin değerleri, hak ettiği itibarı dünya ölçeğinde de bulacak” ifadeleriyle bu alanda yapılacak çalışmalara dikkat çekmişti.

İlk adım TOBB ve EPTTAVM’den

Tüketiciler için ürünün kaynağı ve karakteristik özellikleri arasındaki bağlantıyı göstererek, kalite garantisi veren coğrafi işaretli ürünler için TOBB ve ePttAVM.com önemli bir çalışma başlatıyor. Çalışma kapsamında iki kurum protokol imzalayacak ve bu kapsamda bir platform kurulacak. Bugüne kadar Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescili yapılan 489 coğrafi işaretli ürüne ePttAVM.com platformu üzerinden ulaşılabilecek. Böylece 81 ilde tescili yapılan ürünler arasında yer alan Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri, Kars kaşarı gibi ürünler tek tıkla kapıya gelecek. İki kurum arasında süren çalışmanın yakın zamanda tamamlanarak, Türkiye’nin zenginliklerinin hem ülke içine hem de yurtdışına satışının önünün açılması hedefleniyor.

Ürünlerin 4'te biri meyve sebzeden oluşuyor

Türk Patent’e kayıtlı 489 coğrafi işaretli ürünün yüzde 25.7’si Adana biber salçası, karpuzu, Adapazarı beyaz kestane kabağı, Akşehir kirazı, Zivzik narı, Van gül reçeli gibi işlenmiş ve işlenmemiş meyve, sebze ve mantarlardan oluşurken, yüzde 20.4’ü ise yemek ve çorbalardan oluşuyor. Ürünlerin yüzde 13.6’sı ise fırın ürünleri, hamur işleri ve tatlılardan oluşurken, halı ve kilimlerin oranı ise yüzde 6 oranında. Van otlu peyniri, Kars kaşarı gibi ürünler ile çikolatalar ise yüzde 4’erlik bir yüzdeye sahip