Coğrafi işaretli ürünlerde şampiyon Çanakkale

İSMAİL ÇOBAN

Platform, yerel üreticilere, işletmelere destek olarak büyüme fırsatı sunduğu programın verilerini açıkladı.

En çok bal tercih edildi

Buna göre coğrafi ürün işaretli alışverişler en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldı. HepsiTürkiye’den içinde en çok yöresel ürün listeleyen iller ise sırasıyla Çanakkale, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya oldu. En çok ballar ve arı ürünleri tercih edildi. Bu ürünleri zeytinyağı, fıstık ve helva takip etti. HepsiTürkiye’den’le Ezine peynirinden Kayseri pastırmasına, Ayvalık zeytinyağından Keşan yün halısına kadar kalitesi garanti altına alınmış yüzlerce ürün, milyonlarca müşteriye tek tıkla ulaştırıyor. Hepsiburada, programa katılan yerel üreticilere 10 bin liraya kadar geçerli yüzde 1 komisyon oranı uyguluyor. 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği sunarken, kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkânı da tanıyor. HepsiTürkiye’nin sağladığı ana sayfada daimi görünürlük, dijital reklam ve banner yardımı sayesinde yerel üreticiler ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşabiliyor.

Dahil olmak kolay

Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel el sanatları üretimi yapanlar, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün ortaya koyanlar programdan faydalanabiliyor. Yöresel ürünleri satışa sunmak için ilk yapılması gereken Hepsiburada iş ortağı olmak.