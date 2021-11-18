  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Coğrafi işaretli ürünlerde şampiyon Çanakkale
Ekonomi

Coğrafi işaretli ürünlerde şampiyon Çanakkale

E-ticaret platformu Hepsiburada, temmuz ayında Türkiye’nin 81 ili ve 971 ilçesinin en az 1 yerel üretici hedefiyle başlattığı HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’yla öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:09:00 -
Coğrafi işaretli ürünlerde şampiyon Çanakkale

İSMAİL ÇOBAN

Platform, yerel üreticilere, işletmelere destek olarak büyüme fırsatı sunduğu programın verilerini açıkladı.

En çok bal tercih edildi

Buna göre coğrafi ürün işaretli alışverişler en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldı. HepsiTürkiye’den içinde en çok yöresel ürün listeleyen iller ise sırasıyla Çanakkale, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya oldu. En çok ballar ve arı ürünleri tercih edildi. Bu ürünleri zeytinyağı, fıstık ve helva takip etti. HepsiTürkiye’den’le Ezine peynirinden Kayseri pastırmasına, Ayvalık zeytinyağından Keşan yün halısına kadar kalitesi garanti altına alınmış yüzlerce ürün, milyonlarca müşteriye tek tıkla ulaştırıyor. Hepsiburada, programa katılan yerel üreticilere 10 bin liraya kadar geçerli yüzde 1 komisyon oranı uyguluyor. 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği sunarken, kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkânı da tanıyor. HepsiTürkiye’nin sağladığı ana sayfada daimi görünürlük, dijital reklam ve banner yardımı sayesinde yerel üreticiler ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşabiliyor.

Dahil olmak kolay

Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel el sanatları üretimi yapanlar, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün ortaya koyanlar programdan faydalanabiliyor. Yöresel ürünleri satışa sunmak için ilk yapılması gereken Hepsiburada iş ortağı olmak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından faiz ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, faiz yüzünden pahalılığın arttığı belirtildi. ..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz
Gündem

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz

Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya bölgesinde kayda değer doğal gaz olduğundan emin olduklarını ve bu yüz..
Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor
Aktüel

Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü İstanbul dahil 34 kenti sağanak yağmura karşı, 2 ili de karla karışık yağmura karşı uyardı. Cumartesi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay