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Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, bal hasadının başladığını ve sezonda 45 bin kovandan toplam 540 ton organik çiçek balı elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:05
Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, bal hasadının başladığını ve sezonda 45 bin kovandan toplam 540 ton organik çiçek balı elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.


Kafkas arı ırkının gen merkezi kabul edilen Ardahan’da arıların ürettiği çiçek balının hasadı başladı. Sezon boyunca 750 kayıtlı arı işletmesinde bulunan 45 bin kovandan yaklaşık olarak 540 ton bal elde edilmesi hedefleniyor. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu,aktif kovanlarda bu yıl kovan başı ortalama olarak 12 kilogram bal hedeflendiğini ve toplamda da il genelinde yaklaşık olarak 540 tona yakın bir bal elde edilmesinin beklendiğini söyledi.


Coğrafi işaretli balın kilosunun 100 TL’den satıldığını söyleyen Evliyaoğlu, ’’İlimizde 2 tane marka tescili bulunmaktadır. Birisi Ardahan Birlik Bal adıyla normal ballar paketlenmekte, diğeri coğrafi işaretli marka tescilinde de bu yıl 40 üretici başvurmuştur. 40 üreticinin başvurduğu ve şartlara uygun olarak gelen ballar da gen merkezi müdürlüğümüzün bal paketleme ve dolum tesislerinde paketlenerek tüketiciye ulaştırılacaktır. Normal etiketle paketlenen bal fiyatı 70 TL, coğrafi işaretli marka tesciliyle paketlenen ballar da 100 TL olarak piyasada satışa sunulacaktır" dedi.



"Kafkas arısı, dünyanın en uzun dilli arısı"


Evliyaoğlu, daha fazla nektardan yararlandığı için bu ırk arının ürettiği balın daha kaliteli olduğuna dikkati çekerek, "İlimiz Kafkas arı ırkına sahip, Tarım Bakanlığı tarafından kontrol altına alınmış ve hortum uzunluğu 7,4 milimetre uzunluğuna sahip bir arı ırkıdır. Dünya da 4 arı ırkından biri olan Kafkas arısı Ardahan ve Artvin illerimizde yaşamaktadır. Kafkas arısı bu sayede çiçeğin daha derin noktalarından da nektar alabilmesiyle dikkati çekiyor. Bitki florasının bu bölgede geniş alana sahip olması, balın kalitesini de artırıyor. Dünyada 7,4 milimetreyle dil uzunluğu en uzun arı ırkı olan Kafkas arıları, diğer arı ırklarının ulaşamadığı noktalardan nektar alabiliyor. Çiçeklerin en derin noktalarından alınan bal gerçekten insanlara şifa kaynağıdır. Doğamızda tarım ilaçlarıyla ilgili bir kirlilik söz konusu değil ve organik çiçeklerden alınmış olan, katkısız, tamamen organik balları üreticilerimize ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:05
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