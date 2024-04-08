COGAT verilerini açıkladı! Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke oldu
Türkiye, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere en çok yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze üzerinden hedefe koyanlara karşın raporu İsrail Genelkurmay Başkanlığı yayımladı.
Gazze'de barış için Türkiye’nin yoğun istihbarat diplomasisi devam ederken, bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimler artarak sürüyor.
Verileri COGAT açıkladı!
7 Ekim'den bu yana zor günler yaşayan Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için dünya ülkeleri seferber olurken, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı bölgelerdeki hükümet faaliyetleri koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan 2024 verilerine göre Gazze bölgesine yardım miktarı yüzde 26'yı bulan Türkiye, birinci sırada yer aldı.
Açıklanan verilere karşın Türkiye'de bazı kesimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazzelilere yardım etmemekle suçluyor.
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