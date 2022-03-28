CODA filmi konusu ne, neyi anlatıyor? CODA oyuncuları kimler?

ABD'de düzenlenen 94. Oscar (Akademi) Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü'nü alan CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'yle Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu.

CODA filmi konusu ne?

CODA, Sian Heder tarafından yazılan ve yönetilen reşit olma üzerine 2021 yapımı bir komedi-drama filmidir. Coda filmde Emilia Jones, sağır bir ailenin tek işiten üyesi olan CODA'yı (sağır yetişkinlerin çocuğunu ifade eden kısaltma) canlandırır. Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant ve Marlee Matlin yardımcı rollerde yer alır.

CODA filmi nerede çekildi?

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Kanada arasında uluslararası bir ortak yapım olan film, Amerika Birleşik Devletleri'nde Gloucester, Massachusetts'te çekildi. 2014 Fransız filmi La Famille Bélier'in İngilizce versiyonudur.

CODA nasıl bir film?

CODA dünya prömiyerini 28 Ocak 2021'de 2021 Sundance Film Festivali'nde yaptı. Apple, 25 milyon dolarlık bir festival rekoru ile Coda'nın dağıtım haklarını satın aldı. Film 13 Ağustos 2021'de sinemalarda ve Apple TV+ yayın hizmeti aracılığıyla gösterime girdi. Olumlu eleştiriler topladı ve Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2021'in en iyi 10 filminden biri seçildi. 94. Akademi Ödülleri'nde En iyi Film kategorisinde ödüle aday gösterildi. Apple'ın En İyi Film kategorisinde aday gösterilen ilk filmi oldu ve bu kategoride başrollerde ağırlıklı olarak sağır / işitme engelli oyuncuların (Kotsur, Matlin ve Durant) oynadığı ilk film oldu. 79. Altın Küre Ödülleri’nde En İfi Drama Filmi en En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kotsur için) dalında ödüle aday gösterildi. Kotsur ayrıca En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk sağır erkek oyuncu oldu. 28. Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri'nde film, Sinema Filmindeki bir Oyuncu Kadrosunun Üstün Performansı için aday gösterildi ve Kotsur, Matlin ve Durant aday olan ilk engelli sanatçı olmarıyla tarihe geçti.

CDDA oyuncu kadrosu:

Emilia Jones - Ruby Rossi

Troy Kotsur - Frank Rossi, Ruby'nin babası

Daniel Durant - Leo Rossi, Ruby'nin kardeşi

Marlee Matlin - Jackie Rossi, Ruby'nin annesi

Eugenio Derbez - Bernardo "Mr. V" Villalobos

Ferdia Walsh-Peelo - Miles

Amy Forsyth - Gertie

Kevin Chapman - Brady