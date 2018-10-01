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Cocu'nun kalemi kırıldı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin, Cocu ile yolları ayıracağı ve eski teknik direktörü Yanal'ı takımın başına getireceği konuşuluyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:26
Cocu'nun kalemi kırıldı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe, Philip Cocu ile yolları ayırıyor. Rize deplasmanındaki 3-0'lık yenilginin ardından, başkan Ali Koç'un da Hollandalı teknik adamdan desteğini çektiği ileri sürüldü. 

Bugün yapılacak olağanüstü toplantının ardından Cocu'nun görevine son verileceği kaydedilirken, en büyük adayın Ersun Yanal olduğu belirtildi. 

BAŞAKŞEHİR MAÇINA ERSUN YANAL
Ali Koç - Ersun Yanal temasıyla işe nokta koyulacağı kaydedilirken, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımın başında Yanal'ın yer alması bekleniyor. 

DAHA ÖNCE ŞAMPİYON YAPMIŞTI
Ersun Yanal daha önce 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı lacivertli takımı 74 puanla şampiyonluğa ulaştırmıştı. 

ACUN'LA YEMEK YEDİ
Öte yandan, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal dün İstanbul'a geldi. Dün öğle saatlerinde Acun Ilıcalı ve Ersun Yanal Şeyma Ilıcalı'nın Cafesinde yemek yedi sohbet etti.  

COCU'NUN LİG KARNESİ 

Fenerbahçe - Bursaspor: 2 - 1

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1 - 0 

Göztepe - Fenerbahçe: 1 - 0

Fenerbahçe - Kayserispor: 2 - 3 

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: 0 - 1 

Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1 

Çaykurspor Rizespor - Fenerbahçe: 3 - 0

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:26
  1. Rize
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Bursa
  7. fenerbahçe
  8. ersun yanal
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