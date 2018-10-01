Cocu'nun kalemi kırıldı! Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe, Philip Cocu ile yolları ayırıyor. Rize deplasmanındaki 3-0'lık yenilginin ardından, başkan Ali Koç'un da Hollandalı teknik adamdan desteğini çektiği ileri sürüldü.

Bugün yapılacak olağanüstü toplantının ardından Cocu'nun görevine son verileceği kaydedilirken, en büyük adayın Ersun Yanal olduğu belirtildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA ERSUN YANAL

Ali Koç - Ersun Yanal temasıyla işe nokta koyulacağı kaydedilirken, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımın başında Yanal'ın yer alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Ersun Yanal daha önce 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı lacivertli takımı 74 puanla şampiyonluğa ulaştırmıştı.

ACUN'LA YEMEK YEDİ

Öte yandan, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal dün İstanbul'a geldi. Dün öğle saatlerinde Acun Ilıcalı ve Ersun Yanal Şeyma Ilıcalı'nın Cafesinde yemek yedi sohbet etti.

COCU'NUN LİG KARNESİ

Fenerbahçe - Bursaspor: 2 - 1

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1 - 0

Göztepe - Fenerbahçe: 1 - 0

Fenerbahçe - Kayserispor: 2 - 3

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1

Çaykurspor Rizespor - Fenerbahçe: 3 - 0