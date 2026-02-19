  • İSTANBUL
Sağlık
Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İftarda bunu yapan yandı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İftarda bunu yapan yandı

Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren beslenme uyarısı geldi... Sağlık Bakanlığı, iftar ve sahurda yapılan hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında değişen öğün düzenine karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ramazan ayında oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde planlanması büyük önem taşır. Gün içerisinde iki ana öğün yapılan bu dönemde, yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesi, bağışıklık sisteminin korunması, sindirim sağlığının desteklenmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması açısından gereklidir. Oruç zeytin ve hurma gibi besinlerle açılmalı, iftarda fazla yağlı yiyecekler tüketilmemelidir. Ramazanda mümkün olduğu kadar tam buğday ekmeği tercih etmek, sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer vermek önemlidir. Yemeklerin kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı olarak pişirilmesine dikkat edilmelidir. İftar ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmelidir. Öğünler arasında ayrıca meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilebilir" denildi.

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu belirtilerek, "Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 17 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmakta; bu durum açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğün de tercih edilebilir. Sahur öğününün atlanmaması, aşırı yağlı, tuzlu, hamur işlerinden uzak durulması gerekir. Oruç tutulan sürede açlık hissinin oluşmasını geciktirmek ve aynı zamanda kabızlığı önlemek için kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli besinlerin tüketilmesi önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Su tüketimine ilişkin ise şöyle denildi: "Ramazan ayında su tüketiminin yeterli olmasına dikkat edilmelidir. İftar veya sahurda çay, kahve, soda, ayran, süt gibi sıvılar tüketilse bile sıvı ihtiyacının karşılanması için su içilmesi şarttır. Bir kişinin günlük toplam sıvı ihtiyacı ortalama yaklaşık 2,5-3 litre olup, kişinin tüketmesi gereken miktar 35 mililitre çarpı vücut ağırlığı formülü ile kolayca hesaplanabilmektedir. Ramazan boyunca sadece iftar ve sahurda değil, iftardan sonra sahura kadar düzenli aralıklarla su tüketilmelidir. Kefir, ayran gibi probiyotik besinler, bağışıklık sistemini olumlu etkilediği için özellikle öğün aralarında tercih edilebilir. Rafine ürünlerden, şekerli gıdalardan, hamur işlerinden uzak durulmalı ve bunlara ek olarak, iftardan sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapılmalıdır."

