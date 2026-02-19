Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İftarda bunu yapan yandı

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu belirtilerek, "Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 17 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmakta; bu durum açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğün de tercih edilebilir. Sahur öğününün atlanmaması, aşırı yağlı, tuzlu, hamur işlerinden uzak durulması gerekir. Oruç tutulan sürede açlık hissinin oluşmasını geciktirmek ve aynı zamanda kabızlığı önlemek için kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli besinlerin tüketilmesi önemlidir" ifadelerine yer verildi.