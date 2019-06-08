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Çocukluk dönemi obezitesiyle nasıl başa çıkılır? Günlük beslenme programı nasıl hazırlanır?

Modern çağın en önemli hastalıklarından biri hiç kuşkusuz obezite. Küçük çocukları dahi etkisi altına alan bu rahatsızlıkla nasıl başa çıkılır? Bir çocuğun ideal kiloda olması için neler yapılmalıdır?

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:36
Çocukluk dönemi obezitesiyle nasıl başa çıkılır? Günlük beslenme programı nasıl hazırlanır?

Paketlenmiş ürünlerin daha çok tüketilmesi ve evlere kapalı şekilde büyüyen nesil kilo bakımından son derece zor dönemler yaşıyor. Çağımızın hastalığı olan obezite problemi birçok çocuğu da etkisi altına alıyor. Peki, anne ve babalar çocukları için neler yapmalı? Obezite ile başa çıkmak sanıldığından daha mı zor?

Sağlıklı beslenme önemli

Hem çocuklar hem de yetişkinler için sağlıklı beslenme alışkanlığı son derece kıymetlidir. Hazır yiyecekler ve içecekler yerine evde hazırlanan tencere yemekleri ile anne emeği meşrubatlar tercih edilmeli. Ailelerin tüm fertleri sağlıklı yemekler kadar dengeli beslenmeye de özen göstermeli. Çocuklar bolca abur cubur yerken enerjilerini atacakları ortamlardan uzak kalıyorlar. Çocuğunuzun kilo problemi yoksa bile onu her gün parka çıkarmak, koşup oynamasına izin vermek son derece önemlidir. Koca gün evde oturan tek aktivitesi birkaç adım yürümek olan bir çocuğun kilo alması son derece normaldir.

Aman dikkat!

Kilo problemi olan çocuklara erken yaşta müdahale etmek son derece kıymetlidir. Çünkü küçük yaşta kilo sorunu yaşayanların birçoğu yetişkinlik dönemlerin de de benzer sorunlar yaşıyor. Bu nedenle evladınızın hem beden hem de ruh sağlığı için onu küçük yaşta sağlıklı beslenmeye alıştırabilirsiniz. İnanın bu alışkanlığı yerleştirmek küçük yaşlarda daha kolay olacaktır. Ağlayıp, bağırarak size tepki gösteren çocuğu sakinleştirmek bir yetişkini ikna etmekten çok daha kolaydır. Çocuğunuzla konuşup ona alıştığı abur cuburların ne kadar zararlı olduğunu anlatabilirsiniz. "Küçücük çocuk anlamaz, duymazdan gelir" demeyin. Siz konuşun bakın neler oluyor. Elbette, sonuca ulaşmak bir günlük bir olay değil. Bu hassas durum emek istiyor. Böyle durumları yaşamamak için ebeveynlerin daha en başında kurallarını net olarak belirlemesi gerekiyor. Bu hususta ise çalışan annelerin işi daha zor. Şayet çocuğa aile büyükleri bakıyorsa; onların tutumları anne-babaya göre daha rahattır ve çocuklar daha çok şekere, karbonhidrata maruz kalır. Yapılan araştırmalar büyük anne ve büyük babalarıyla büyüyen çocukların daha çok obezite problemiyle karşılaştığını ortaya koymuştur.

Çocuklarınız için belirleyebileceğiniz sağlıklı yeme programı:

Çocuklarınızın öğünlerinde makarna, pirinç ve patates gibi nişastalı ve karbonhidratlı yiyeceklere mümkün olduğunca az yer verin.

Çocuklarınız günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeli.

Çocuklarınız mutlaka yumurta, et, balık ve bakliyat tüketmeli.

Paketlenmiş ürünlerden çocuklarınızı uzak tutmalısınız.

Gazlı ve bol şekerli içecekler çocuklarınızın kesinlikle tüketmemesi gerekenler arasında.

Çocukların günlük su tüketimine özen gösterin.

Spor önemli!

Yetişkinler için bu durumun sık sık altını çiziyoruz; diyet yaparken kesinlikle spor da yapmalısınız diye. Aynı şey çocuklar için de geçerlidir. Çocuğunuzun her gün parka çıkıp 1-2 saat oyun oynaması sizleri yorsa da onun fiziki gelişimi için çok kıymetli. Unutmayın ebeveyn olarak siz kararlı olursanız; çocuğunuz sağlıklı beslenme disiplinine ayak uyduracaktır. Ancak ne yaparsanız yapın evladınız kilo veremiyorsa mutlaka bir doktora danışın. Bu sorunun altında farklı problemler yatıyor olabilir.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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