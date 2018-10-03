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Çocuklu evlerde bu önlemleri alın

Bebeğinizi evinizde rahatça bırakabilmek, meydana gelebilecek muhtemel vahim kazaları engelleyebilmekiçin alabileceğiniz tedbirlerden bahsetmek istiyoruz...

03 Ekim 2018 Çarşamba 21:59
Çocuklu evlerde bu önlemleri alın


● Bebeğinizin yatağını güvenlik standartlarına uygun seçin. Yatağın kenarları bebek ayağa kalktığında aşamayacağı yükseklikte, en az 25 - 30 cm olması gerekir.

● Yatağın korkulukları arasındaki mesafe bebeğin kafasını veya bacağını arasına sokamayacağı genişlikte olmalıdır.

● Okul çağına gelinceye kadar misket, bilya gibi şeyleri asla eve sokmayın.

● Dikiş ve örgü işlerinizi bitirdikten sonra kullandığınız, iğneleri, şişleri, ipleri bebeğinizin ulaşamıyacağı şekilde derleyip tonlayın.

● Oda içinde yer alan kabloları halı altına ya da daha özenle, onun erişemiyeceği bulamıyacağı şekilde gizlemelisiniz.

● Bebeğinizin prizle temasını önlemek için, prizleri güvenlik kapakları ile kapatın.

● Pencereye parmaklık ya da kilit takmakta geç kalmayın.

● Bebek odasının duvarı için kokusuz, antioksit ve antialerjik boyaları tercih etmeye özen gösterin.

● Bebekler bez değiştirilirken çok hareketli olur. Bez değiştirme yatağı mutlaka bariyerli veya emniyet kemerli olmalıdır.

● Özellikle küçük bebeklerin yataklarında; peluş hayvan, yastık ve doldurulmuş oyuncaklar bırakılmamalıdır.

● Emekleyen veya yeni yürümeye başlayan bebeklerin odasında perde ipleri, asılabilen oyuncaklar ve karyola süsleri olmamalıdır.

● Keşif yapmaya meraklı minikleri önlemek için; odasına ve eğer varsa merdivenlere emniyet kapısı yaptırılmalıdır.

● Bebek odasına eşya alırken; çabuk yanacak ve yangın anında zehirli gaz salabilecek ürünlerden uzak durulmalıdır.

● Bebeğin emekleyeceği, minik adımlar atacağı zeminin ıslak ve kaygan olmamasına dikkat etmelisiniz.

● Bebekler sizin yaptıklarınızı taklit etmek isterler ama sizin kokladığınız birşeyi, içtiğiniz zannına kapılabilirler. Sehpa üstünde kolonya şişesi veya benzer kırılacak şeyler bırakmayınız.

Tehlikenin en fazla olduğu yer MUTFAK!

● Kullandıktan sonra küçük elektrikli ev aletlerinin fişlerini çekip kordonlarını derli toplu ve çocuklardan uzakta tutmalısınız.

● Ekmek kızartıcı veya sıcak yüzeyli fırın gibi cihazları çocukların yaklaşamayacağı yerlerde tutarak yanma tehlikesini önleyin.

● Keskin bıçakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

● İlaç ve ev temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde, mümkünse kilitli dolaplarda tutun. Bu ürünlerde çocukların açamayacağı kapakları olmasını tercih etmenizde fayda var.

● Evinizde bir yangın söndürücü bulundurun ayrıca kibrit ve çakmakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.

● Ocakta yemek pişirirken öncelikle arkadaki ocak gözlerini kullanın, tencere ve tavaların saplarını çocuğunuzun ulaşamayacağı şekilde döndürün.

● Bebeğiniz için mama sandalyesi kullanıyorsanız emniyet standartlarına uygun, koruyucu kemer ve kilit kısımlarının çalışır durumda olmasına dikkat edin.

● Sivri olan masa ve sehpa köşelerini koruyucularla kapatın.

● Televizyon gibi ağır cisimleri düşmeyecek şekilde dikkatle yerleştirin.

● Ev içinde varsa merdiven kenarlarına ve başına korkuluk takıp, basamaklarını kaymaz bir halı ile döşemelisiniz.

● Çocuğunuzun varsa odasını, koridoru çocuğun geceleri uyanma ihtimaline karşı iyi bir şekilde aydınlatın.

● Balkonunuzun korkuluklarını okul çağına gelmiş çocuğun tırmanamayacağı şekilde yüksek bir hale getirin.

● Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklar için masaların örtülerini toplayın ya da masaya sabitleyecek şekilde mandallarla tutturun.

● Sürgülü çekmeceleri ve büyük dolap kapılarını kilitleyin.

● Ecza dolabını sürekli kilitleyin.

● Çocuk ilaç içerse, kusturmaya çalışın, yoğurt verin ve doktora götürün.

● Çamaşır suyu içen çocuğu sakın kusturmayın, asitli madde olduğu için gelirken iç organlarını yakar. Bolca sıvı yağ içirin ve doktora ulaştırın.

● Misket gibi birşeyi yutma gibi boğulmalarda çocuğu hemen baş aşağı çevirin ve parmağınızı ağzına sokarak kusturun.

● Ya da, bir elinizi yumruk yapıp, diğer elinizle çocuğu kavrayıp göbeği ile göğüs kafesi arasına ani basınç yapabilirsiniz.

● Bebeklerde bu işlem orta ve işaret parmakları ile yapılır. Süratle doktora gidilir.

● Çocuğun burnuna bir şey kaçtığında, kaçan cisim görünür yakınlıkta ise, burnunu daha üstten sıkın. Hapşırarak çıkartabilir. Kaçan cisim burnunun arka tarafında ise, hiç uğraşmadan doktora götürün.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 21:59
  1. çocuklu ev
  2. alınması gereken önlemler

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