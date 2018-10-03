Çocuklu evlerde bu önlemleri alın
Bebeğinizi evinizde rahatça bırakabilmek, meydana gelebilecek muhtemel vahim kazaları engelleyebilmekiçin alabileceğiniz tedbirlerden bahsetmek istiyoruz...03 Ekim 2018 Çarşamba 21:59
● Bebeğinizin yatağını güvenlik standartlarına uygun seçin. Yatağın kenarları bebek ayağa kalktığında aşamayacağı yükseklikte, en az 25 - 30 cm olması gerekir.
● Yatağın korkulukları arasındaki mesafe bebeğin kafasını veya bacağını arasına sokamayacağı genişlikte olmalıdır.
● Okul çağına gelinceye kadar misket, bilya gibi şeyleri asla eve sokmayın.
● Dikiş ve örgü işlerinizi bitirdikten sonra kullandığınız, iğneleri, şişleri, ipleri bebeğinizin ulaşamıyacağı şekilde derleyip tonlayın.
● Oda içinde yer alan kabloları halı altına ya da daha özenle, onun erişemiyeceği bulamıyacağı şekilde gizlemelisiniz.
● Bebeğinizin prizle temasını önlemek için, prizleri güvenlik kapakları ile kapatın.
● Pencereye parmaklık ya da kilit takmakta geç kalmayın.
● Bebek odasının duvarı için kokusuz, antioksit ve antialerjik boyaları tercih etmeye özen gösterin.
● Bebekler bez değiştirilirken çok hareketli olur. Bez değiştirme yatağı mutlaka bariyerli veya emniyet kemerli olmalıdır.
● Özellikle küçük bebeklerin yataklarında; peluş hayvan, yastık ve doldurulmuş oyuncaklar bırakılmamalıdır.
● Emekleyen veya yeni yürümeye başlayan bebeklerin odasında perde ipleri, asılabilen oyuncaklar ve karyola süsleri olmamalıdır.
● Keşif yapmaya meraklı minikleri önlemek için; odasına ve eğer varsa merdivenlere emniyet kapısı yaptırılmalıdır.
● Bebek odasına eşya alırken; çabuk yanacak ve yangın anında zehirli gaz salabilecek ürünlerden uzak durulmalıdır.
● Bebeğin emekleyeceği, minik adımlar atacağı zeminin ıslak ve kaygan olmamasına dikkat etmelisiniz.
● Bebekler sizin yaptıklarınızı taklit etmek isterler ama sizin kokladığınız birşeyi, içtiğiniz zannına kapılabilirler. Sehpa üstünde kolonya şişesi veya benzer kırılacak şeyler bırakmayınız.
Tehlikenin en fazla olduğu yer MUTFAK!
● Kullandıktan sonra küçük elektrikli ev aletlerinin fişlerini çekip kordonlarını derli toplu ve çocuklardan uzakta tutmalısınız.
● Ekmek kızartıcı veya sıcak yüzeyli fırın gibi cihazları çocukların yaklaşamayacağı yerlerde tutarak yanma tehlikesini önleyin.
● Keskin bıçakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
● İlaç ve ev temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde, mümkünse kilitli dolaplarda tutun. Bu ürünlerde çocukların açamayacağı kapakları olmasını tercih etmenizde fayda var.
● Evinizde bir yangın söndürücü bulundurun ayrıca kibrit ve çakmakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
● Ocakta yemek pişirirken öncelikle arkadaki ocak gözlerini kullanın, tencere ve tavaların saplarını çocuğunuzun ulaşamayacağı şekilde döndürün.
● Bebeğiniz için mama sandalyesi kullanıyorsanız emniyet standartlarına uygun, koruyucu kemer ve kilit kısımlarının çalışır durumda olmasına dikkat edin.
● Sivri olan masa ve sehpa köşelerini koruyucularla kapatın.
● Televizyon gibi ağır cisimleri düşmeyecek şekilde dikkatle yerleştirin.
● Ev içinde varsa merdiven kenarlarına ve başına korkuluk takıp, basamaklarını kaymaz bir halı ile döşemelisiniz.
● Çocuğunuzun varsa odasını, koridoru çocuğun geceleri uyanma ihtimaline karşı iyi bir şekilde aydınlatın.
● Balkonunuzun korkuluklarını okul çağına gelmiş çocuğun tırmanamayacağı şekilde yüksek bir hale getirin.
● Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklar için masaların örtülerini toplayın ya da masaya sabitleyecek şekilde mandallarla tutturun.
● Sürgülü çekmeceleri ve büyük dolap kapılarını kilitleyin.
● Ecza dolabını sürekli kilitleyin.
● Çocuk ilaç içerse, kusturmaya çalışın, yoğurt verin ve doktora götürün.
● Çamaşır suyu içen çocuğu sakın kusturmayın, asitli madde olduğu için gelirken iç organlarını yakar. Bolca sıvı yağ içirin ve doktora ulaştırın.
● Misket gibi birşeyi yutma gibi boğulmalarda çocuğu hemen baş aşağı çevirin ve parmağınızı ağzına sokarak kusturun.
● Ya da, bir elinizi yumruk yapıp, diğer elinizle çocuğu kavrayıp göbeği ile göğüs kafesi arasına ani basınç yapabilirsiniz.
● Bebeklerde bu işlem orta ve işaret parmakları ile yapılır. Süratle doktora gidilir.
● Çocuğun burnuna bir şey kaçtığında, kaçan cisim görünür yakınlıkta ise, burnunu daha üstten sıkın. Hapşırarak çıkartabilir. Kaçan cisim burnunun arka tarafında ise, hiç uğraşmadan doktora götürün.
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