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Çocuklarla umre nasıl yapılır?

Ailenizle beraber umre yapmak istiyor fakat küçük çocuğunuzla zorlanacağınızı düşünüyorsanız bu önerilere göz atmanız size fayda sağlayacaktır.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:40
Çocuklarla umre nasıl yapılır?

Umre yapmak isteyen ailelerin tedirgin oldukları konulardan birisi de küçük yaştaki çocuklarıyla orada rahat ibadet edip edemeyeceklerinden emin olmamalarıdır. Özellikle de okul öncesi dönemdeki çocuklar, ailelerinden uzak kalıp annelerinden ayrılacakları için ayrılık kaygıları yaşayabilmektedir. Bu nedenden ötürü çocuklarını da kendileriyle beraber kutsal topraklara getiren aileler bazı noktalara dikkat etmelidir. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

ÇOCUKLARLA RAHAT BİR UMRE YAPMAK İÇİN TAVSİYELER

- Kutsal topraklara yolculuk yapmadan önce çocukların uyumlu ve sakin olmaları için özel dualar yapılmalıdır.

- Umre esnasında yetişkinlerin daha rahat ve kolay ibadet yapabilmeleri için imkan varsa anneanne, babaanne, teyze ve hala gibi yardımcılar götürülmelidir.

- Ebeveynler, kendilerini ibadete yoğunlaştırmak için kendilerine aşırı yoğun bir program yapmayıp, çocuklarının da yanlarında olduklarının bilinciyle 'Ne kadar yapabilirsem' düşüncesiyle hareket etmelidir.

- Seyahat çantasının içerisine çocuklarının en sevdikleri oyuncakları, kitapları, defterleri ve sıkılmalarını önleyecek yeni nesneleri bulundurmalıdır.

- Eğer çocuklar çok küçük değilse ve ilkokul çağına ulaşmışsa ibadet yapmaları teşvik edilmelidir.

- Tavaf alanı aşırı kalabalıksa aile üyeleri sırayla tavaf etmelidir. Geride kalan kişi çocuğun yanında kalmalıdır.

- Umre ziyareti sırasında ve döndükten sonra çocukların yolculuk boyunca gösterdikleri güzel davranışlardan dolayı onlara teşekkür edilmeli ve ödüllendirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:40
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