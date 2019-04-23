Çocuklarınızın yüzünü güldürecek sağlıklı ekmek tarifi! Minik gurmelerin damaklarını şenlendirmenize yardımcı olacak şahane bir tarif…

Uzmanlar ilk 6 ay boyunca bebeklerin yalnızca anne sütü ile beslenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Elbette, anne sütü yeterli gelmediği zamanlarda doktorlar bebeklerin formül mama tüketmelerini onaylıyor. Bazen anne sütü hiç olmadığında uzmanlar, bebeklerin ek gıdaya 4 aylıktan itibaren başlamaları gerektiğini vurguluyor. İlk dönemde bebeklere yoğurt, basit muhallebi ve meyve suları veriliyor. Zaman içinde ise bebeklerin tükettiklerinin çeşitleri artıyor. 6. aydan itibaren gönül rahatlığıyla çocuklarınıza yedirebileceğiniz ekmek tarifi: Yarım su bardağı su

3 su bardağı tam buğday unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı maya

5 yemek kaşığı yoğurt Tüm malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Un az gelirse ilave edebilirsiniz. Ekmekleri minik gurmenizin seveceği gibi şekillendirip 180 derecelik fırına sürün. Ekmeklerin üzerleri kızarınca fırından alın. Afiyet olsun.

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