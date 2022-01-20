Çocuklarınızın geleceğini heba etmeyin!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler için 2022-2023 eğitim dönemi seçmeli ders tercih süreci yarın sona eriyor. Akit’e konuşan eğitimciler, tercih maratonunun son gününde, “Kur’an-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi dini derslerin tercih edilmesiyle ilgili öğrenci ve velilerini fırsatı kaçırmamaya davet ettiler...

Bu işin şakası yok

Psikoloji Bilim Uzmanı Eğitimci Yazar Adnan Kalkan: “Anne babalar mutlaka okula başvurup çocuğu için dini dersleri seçmelidir. Bu işin şakası yok. Gençlik dinden uzaklaşması sebebiyle intihara dahi sürüklenmektedir. Aileler çocuğunun başına polis koyamaz ama gönüllerine sağlam iman nakşederlerse hem çocuklarının dünyasını hem de ahiretini kurtarır. Gençlik, içine düştüğü inanç krizi ve bunalımını ancak dinini öğrenerek aşabilir. Din, psikolojik iyi oluş, öznel iyi oluş, irade ve psikolojik dayanıklılığı artıran yegâne unsurdur. Dini inancı zayıflayan insan, psikolojik, sosyolojik ve hatta psikopatolojik sorunlar yaşar. Din ve maneviyat alanında yapılan bilimsel araştırmalar, dinin insanı gerek bedensel/patolojik gerekse psikolojik anlamda faydasını kanıtlamıştır.”

Güneş ve su kadar

Aile Akademisi Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Yasin Kuruçay: “Çiçek için su, toprak ve güneş neyse; insan için de inanç ve maneviyat o derece elzemdir. İnancını, kitabını ve gelmiş geçmiş en muhteşem insan olan Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmek kadar önemli hiçbir eğitsel faaliyet olamaz. ‘Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyunuz’ ayeti anne babalara, çocuklarının ahiret hayatı için doğru tercihlerde bulunma sorumluluğunu yüklemektedir. Anne babalar seçmeli dini dersleri tercih ederek; iyiliğin alanını genişletecek, kötülüğün alanını daraltacak nesillerin yetişmesine katkıda bulunabilir. Modern eğitim sistemleri yapılanmasını inançtan, erdem ve ahlaktan yoksun bir şekilde yapmıştır. Çocuklarımız sahici bir amaç ve anlam bulamamakta, farklı bağımlılıkların pençesinde kıvranmakta, nihilizme ve farklı zararlı akımlara doğru savrulmaktadır.”

Huzur kalmaz!

Prof. Dr. Halit Ertuğrul: “İnsanın sosyolojik ve psikolojik boyutunu olgunlaştıran ve dengeleyen dindir. Allah ve din duygusu alamamış, içine sindirememiş bir insan hem kendisi huzursuz olur, hem de çevreyi huzursuz eder. Böylece ailesi ve devleti için büyük bir problem haline gelir. Bu nedenle okullarımızda din dersleri okutulmalı ki bu vahim tehlikenin önüne geçilmiş olsun. Ailelere, çocuklarının dünya ve ahireti

için din derslerini seçmelerini tavsiye ederim.”

Eve taşınmalı

Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu: “Bir Müslüman olarak unutmamalıyız ki hayatımıza rehber olan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizi “en güzel örnek” olarak ifade etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizin hem dünya hem de ahiret hayatlarının selameti için okullarda dini dersleri tercih etmelerine özen göstermeliyiz. Çocuklarımızın okulda öğrendikleri kıymetli malumatı evlere de taşımalarını sağlamalı ve yaşantımıza yansıtmalıyız.”