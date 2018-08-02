Çocuklarınızı yetiştirirken bu hatalara düşmeyin!

Çocuk gelişiminde ebeveynlere büyük görev düşüyor. Çocuğunuzun doğumundan itibaren ilk 5 yılda kişiliğinin temelleri atılıyor. Bu durumda sorumluluk tabii ki anne ve babalara düşüyor. Ebeveynler çocuğa karşı tutum, davranış ve tavırlarıyla eğitim vermiş oluyor.

SAYGILI OLMAMAK

Anne babalar çocuklarından saygılı olmalarını isterler. Ancak, çocuklarına da aynı şekilde yaklaşması gerektiklerini unuturlar. Çocuğunuza bağırmak, öfkelenmek, sıklıkla ses tonunuzu yükseltmek yapılan en büyük hatalardandır. Çocuklarınızdan saygı bekliyorsanız, siz de onlara saygılı olmayı öğrenmelisiniz.

ARKADAŞ GİBİ DAVRANMAK

Çocuklar her zaman ailelerinin rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle gelişme çağındaki çocuklara arkadaş gibi davranan bir ebeveynden çok, yol gösteren, gerektiğinde sınırları belirleyen anne babaya ihtiyacı vardır. Çocuğunuza arkadaş gibi değil, yol gösterici birer anne-baba olarak yaklaşın.

TUTARSIZ OLMAK

Çocuğunuza her daim tutarlı davranışlar sergileyin. Bir gün kızdığınız bir konuya ertesi gün tepki göstermezseniz, tutarsız mesajını almasına neden olursunuz. Çocuğunuza açık ve net talimatlar vermeli ve gerçekçi beklentilerde bulunmalısınız.

GEREKSİZ AÇIKLAMA YAPMAK

Çocuğunuza yaptığı davranışın neden uygunsuz olduğunu anlatın. Ancak çok fazla açıklama yapmak, aklının karışmasına yol açabilir. Mümkün olduğunca temel ve basit ifadeler kullanın.

ÖZGÜVENİNİ YOK ETMEK

Çocuğunuza sert eleştirilerde bulunursanız, özgüveninin zedelenmesine neden olursunuz. Kişiliğini eleştirmekten kaçının ve davranışlarına odaklanın. Ebeveynlerin çocuklarına karşı yapıcı olması, onları övmesi çocuğun gelişimine katkı sağlar.

UYGUN DİSİPLİN YÖNTEMİNİ KULLANMAMAK

Çocukların da yetişkinler gibi, kendi kişilikleri, mizaç ve tuhaflıkları olduğunu unutmayın. Bu yüzden uzmanlar tarafından sunulan alternatif disiplin tekniklerini öğrenip, uygulamaya ve çocuğunuza en uygun olanı bulmaya çalışmalısınız.