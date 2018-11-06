Çocuklarınızı da namaza götürün

Ne acıdır ki, günümüzde çocukları camiye götürmeyi cami âdâbına aykırı gören ihvan var. Bazı haşin yaşlılar o yavrucakları camiden ürkütebiliyor. Maalesef bu insanlar, çocuklara yüzlerini ekşitmek, kaşlarını çatmakla caminin izzetini koruduklarını zannediyorlar.

Halbuki onlar bu tavırlarıyla, çocukları camiden ürkütüyor ve Rasulü Ekrem’in (s.a.s) sünnetine aykırı bir davranış sergiliyorlar Hz. Peygamber (sas) camide safların tanzimi mevzuunda, erkeklerin önde, onların arkasında varsa hanımların bulunmasını tavsiye etmektedir.

Böyle davranıldığında çocuklar, camide halkın namaz kılış şevkini, zevkini görüp duyacak ve dini yaşamaya alakaları artacaktır. Değil onları mescidlerden kovmak, onlara sert görünmek, ürkütmek; kabilse hediyeler verilmeli ve o mübarek mekanlara, namaza ısındırılmalıdır Çocuklara cami, caminin bahçesi sevdirilmeli ve her zaman onların duygularında mabedin kudsiyeti canlı tutulmalıdır.

Rasulü Ekrem (s.a.s) mescidinde, cemaatiiyle namaz kılarken, torununu omuzuna alır, eğilirken yere bırakır, kalkarken de yeniden omuzlarlardı. (en-Nesâi, Sehv, 13; Muvatta, Salât, 85)