Çocuklarınızı bu sözde sanatçı bozuntularından koruyun! Sahnede erkek erkeğe öpüştüler, utanmadan paylaştılar

LGBT propagandasının Türk aile yapısını hedef alması, toplumun temellerine yönelik ciddi bir tehdittir. Geleneksel aile yapısının bozulması, toplumun ahlaki çöküşünü hızlandıracak ve milli değerlerimizin yıkılmasına sebep olacaktır. Bu tür sapkın akımların teşvik edilmesi, genç nesillerimizi yozlaştırarak aile kurumunun çökmesine ve toplumsal yapının parçalanmasına neden olabilir. Türk aile yapısını ve milli değerlerimizi korumak adına, LGBT hareketine karşı sert ve kararlı adımlar atılmalı, bu tehlikeli propaganda durdurulmalıdır. Toplumumuzun geleceği ve çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yetişmesi için bu yıkıcı hareketlere karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz.

Magazin Burada'nın özel haberine göre son dönemde tiyatroya ağırlık veren Uraz Kaygılaroğlu bu kez de ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleri ile gündeme geldi.

Erkek rol arkadaşı ile öpüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuya yorum yağdı. İşte yorumlardan bazıları...