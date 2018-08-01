Çocuklarınıza pahallı hediyeler almayın!

Hamileliğinden dolayı iş hayatına ara vermek zorunda kalan kadınlar, bir zamandan sonra tekrar çalışmaya başladıklarında geride kalan bebekleri için kaygılanabiliyor. Pek çok anne bu süreçte bebeklerinden ayrılırken zorluk çekiyor ve onları yalnız bıraktıkları için kendini suçluyor.

Tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise annenin bebeğiyle geçirmiş olduğu vakit diliminin ne kadar verimli olduğudur. Anneler, iş çıkışı eve döndükleri zaman bebekleriyle özel olarak ilgilenmeli ve onlarla oyunlar oynamalıdır.

Bu süre zarfında her şeyin anneden beklenmesi oldukça yanlış bir algıdır. İş hayatında aktif olan bir kadının uzun süre evde durması; kendisinin değersiz hissetmesine, ruhsal ve sosyal anlamda tatminsizlik yaşamasına neden olur. Bunun sonucunda ortaya çıkan gerginlik ve üzüntü de direkt olarak çocuğa geçer.

Suçluluk psikolojisinden bir an önce kurtulmak için işlerinizi planlamalı ve çocuğunuza yeteri kadar zaman ayırabilmelisiniz. Kimi anneler, suçluluk psikolojisinden kurtulmak için çocuklarının en sevdiği oyuncakları alarak, kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Oysaki bu davranışlar, bir zamandan sonra çocuğun duygusal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine neden olur.

Yasemin.com'dan alınmıştır.