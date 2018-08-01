THY - İstanbul
0553 313 94 23

Çocuklarınıza pahallı hediyeler almayın!

Genellikle çalışan annelerde psikolojik olarak kendini rahatlatma açısından aşırı derece alınan oyuncaklar çocukların gelişimine zarar verir.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:56
Çocuklarınıza pahallı hediyeler almayın!

Hamileliğinden dolayı iş hayatına ara vermek zorunda kalan kadınlar, bir zamandan sonra tekrar çalışmaya başladıklarında geride kalan bebekleri için kaygılanabiliyor. Pek çok anne bu süreçte bebeklerinden ayrılırken zorluk çekiyor ve onları yalnız bıraktıkları için kendini suçluyor.

Tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise annenin bebeğiyle geçirmiş olduğu vakit diliminin ne kadar verimli olduğudur. Anneler, iş çıkışı eve döndükleri zaman bebekleriyle özel olarak ilgilenmeli ve onlarla oyunlar oynamalıdır.

Bu süre zarfında her şeyin anneden beklenmesi oldukça yanlış bir algıdır. İş hayatında aktif olan bir kadının uzun süre evde durması; kendisinin değersiz hissetmesine, ruhsal ve sosyal anlamda tatminsizlik yaşamasına neden olur. Bunun sonucunda ortaya çıkan gerginlik ve üzüntü de direkt olarak çocuğa geçer.

Suçluluk psikolojisinden bir an önce kurtulmak için işlerinizi planlamalı ve çocuğunuza yeteri kadar zaman ayırabilmelisiniz. Kimi anneler, suçluluk psikolojisinden kurtulmak için çocuklarının en sevdiği oyuncakları alarak, kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Oysaki bu davranışlar, bir zamandan sonra çocuğun duygusal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine neden olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:56
  1. sağlık
  2. anne çocuk
  3. kadın aile
  4. kadın
  5. çocuk eğitimi
  6. Çocuk Eğitiminde Sevgi ve Disiplin
  7. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    1. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    2. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
    3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    4. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
    5. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
    6. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
    7. Bu oyunlar zihin açıyor!
    8. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
    9. Kurabiye diyeti nedir?
    10. Maden suyu zayıflatır mı?
    11. Şeker oranı yüksek meyveler..
    12. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
    13. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
    14. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
    15. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
    16. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
    17. Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak..
    18. Tartıştığı memurun kulağını ısırdı
    19. Yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı..
    20. Bebekler için evde organik krem nasıl..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!