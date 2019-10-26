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Çocukların oynadığı traktör durağa girdi! 1 yaralı

Adıyaman'da, çocukların oynadığı park halindeki traktör, bir anda hareket ederek girdiği durakta annesiyle minibüs bekleyen Aydanur Can'a çarptı. Yaralanan Can, hastanede tedaviye alındı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 19:24
Çocukların oynadığı traktör durağa girdi! 1 yaralı

Kaza, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir, 02 AE 047 plakalı traktörünü yola kenarına park edip evine gitti. Bir süre sonra mahalledeki çocuklar traktörün üstüne çıkıp oyun oynamaya başladı. Aniden hareket etmeye başlayan traktör cadde üzerindeki minibüs durağına girdi. Bu sırada annesi ile durakta minibüs bekleyen Aydanur Can'a traktör çarptı. Aydanur Can yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydanur Can Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 19:24
  1. Adıyaman
  2. Aydanur Can

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