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Çocukların ölümle dansı kamerada

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:32:00 -

Diyarbakır'da üç kız çocuğu seyir halindeki tırın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Bu manzara ise yürekleri ağızlara getirdi.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yaşandı. 3 kız çocuğu seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak dakikalarca tırın arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

O anlar seyir halindeki bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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