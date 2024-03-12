Çocukların ölümle dansı kamerada
Diyarbakır'da üç kız çocuğu seyir halindeki tırın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Bu manzara ise yürekleri ağızlara getirdi.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yaşandı. 3 kız çocuğu seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak dakikalarca tırın arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi.
O anlar seyir halindeki bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.