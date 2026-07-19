Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul işlemlerindeki bürokrasiyi tamamen ortadan kaldıracak yeni bir dijital altyapı için düğmeye bastı. Kurulacak Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi sayesinde vatandaşlar, tapu dairelerinde günlerce sıra beklemeden veya dolandırılma korkusu yaşamadan işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Bu düzenleme sadece iş yükünü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda piyasadaki fiyat hareketlerini de kuruşu kuruşuna şeffaf bir şekilde izleyecek.