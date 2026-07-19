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Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde

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Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul işlemlerindeki bürokrasiyi tamamen ortadan kaldıracak yeni bir dijital altyapı için düğmeye bastı. Kurulacak Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi sayesinde vatandaşlar, tapu dairelerinde günlerce sıra beklemeden veya dolandırılma korkusu yaşamadan işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Bu düzenleme sadece iş yükünü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda piyasadaki fiyat hareketlerini de kuruşu kuruşuna şeffaf bir şekilde izleyecek.

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Foto - Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, megakentin devasa gayrimenkul hareketliliğini tek bir merkezden yönetecek yeni bir dijital altyapı hazırlığı yürütüyor. Diyelim ki İstanbul’da dişinizden tırnağınızdan artırdığınız birikimle bir daire beğendiniz ya da geleceğe yatırım için bir arsa buldunuz. Mevcut düzende imar durumu ne, mimari projesi projesine uyuyor mu ya da kadastro kayıtlarında gizli saklı bir pürüz var mı diye öğrenmek adeta tek başına günlerce koşturmayı gerektiriyor. Yeni kurulacak Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi sayesinde bu evrak çilesi son buluyor.

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Foto - Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde

Gayrimenkul sektöründe hem alıcıyı hem satıcıyı kimi zaman zora sokan, vergilendirmede de kafa karışıklığı yaratan en büyük sorunlardan biri beyan edilen fiyatların doğruluğudur. Yeni düzenleme, piyasadaki gerçek fiyat hareketlerini kuruşu kuruşuna izlemeyi mümkün kılacak. Verilerin tek bir merkezde toplanmasıyla, İstanbul’un her bir semtindeki konut veya arsa fiyatlarındaki değişimler anlık olarak kayıt altına alınacak. Böylece değer değişimleri en doğru şekilde analiz edilirken, vergilendirme süreçleri çok daha adil bir zemine oturacak.

#3
Foto - Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde

Bu sistem sadece tapu daireleri için değil, diğer devlet daireleri için de kullanılacak. Devlet daireleri arasındaki yazışmalar ve evrak bekleme süreleri azalacak. Kurulacak veri havuzu, kamulaştırma kararları, bilirkişi raporları, toplulaştırma çalışmaları ve kamu yatırımlarının yer seçimi analizleri gibi konularda rehber görevi görecek.

#4
Foto - Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde

İstanbul’a yapılacak altyapı ve çevre yatırımlarının planlanması hızlanacak. Vatandaş için işin en sevindirici kısmı ise dijitalleşen başvuru ekranları olacak. Tapu dairelerinde sabahın erken saatlerinde sıraya girme, elden evrak taşıma ve dolandırılma korkusuyla yüklü nakit taşıma stresi yerini tamamen elektronik işlemlere bırakıyor.

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