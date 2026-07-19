Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Tapu sahiplerine yeni müjde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, megakentin devasa gayrimenkul hareketliliğini tek bir merkezden yönetecek yeni bir dijital altyapı hazırlığı yürütüyor. Diyelim ki İstanbul’da dişinizden tırnağınızdan artırdığınız birikimle bir daire beğendiniz ya da geleceğe yatırım için bir arsa buldunuz. Mevcut düzende imar durumu ne, mimari projesi projesine uyuyor mu ya da kadastro kayıtlarında gizli saklı bir pürüz var mı diye öğrenmek adeta tek başına günlerce koşturmayı gerektiriyor. Yeni kurulacak Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi sayesinde bu evrak çilesi son buluyor.