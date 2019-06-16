Çocukların internet kullanımını takip edin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatiline giren öğrencilerin internet kullanım alışkanlıklarının takip edilmesinin önem taşıdığını bildirdi.16 Haziran 2019 Pazar 12:23
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatiline giren öğrencilerin internet kullanım alışkanlıklarının takip edilmesinin önem taşıdığını bildirdi.
Turhan, yaz tatilinin çocuklar için verimli ve faydalı geçirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.
Turhan, “Yaz tatilinde çocukların internet kullanım alışkanlıkları takip edilmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların ‘en fazla fayda ve en az zarar’ ilkesi içinde kalmasını sağlar” dedi.
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