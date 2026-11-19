Hyundai’nin “İnsanlık İçin İlerleme” vizyonu doğrultusunda geliştirilen yarışma, 2024 yılında başlatıldı ve bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Proje, çocukların sürdürülebilir, yenilikçi ve daha iyi bir dünya için çözüm üretebilecek araç fikirlerini hayal güçleriyle buluşturduğu yaratıcı bir platform sunuyor.

Yarışma kapsamında çocukların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tanımalarını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini desteklemek üzere yerel eğitimler ve resim atölyeleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla yarışmanın, çocukların yalnızca eserlerini sundukları bir platform olmanın ötesine geçerek sürdürülebilirlik farkındalığını ve yaratıcı problem çözme ve sanatsal becerilerini destekleyen bir öğrenme deneyimine dönüşmesi amaçlanıyor.

Her çocuğun hayal gücüne yer açılıyor

Dünyayı İyileştiren Araçlar Hyundai Resim Yarışması’na başvurular 7–8 yaş, 9–10 yaş ve özel gereksinimli 7–10 yaş arası çocuklar olmak üzere üç ayrı kategoride kabul edilecek.

Çocuklar, daha sürdürülebilir bir dünya için geliştirdikleri araç fikirlerini resmederek ve bu araçların hikayelerini anlatarak yarışmaya katılabilecek. Başvurular, ön değerlendirme sürecinin ardından alanında uzman isimlerden oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirilecek.

Bu değerlendirmelerin sonucunda 120 eser finale çıkmaya hak kazanacak. 7-8 yaş, 9-10 yaş ve özel gereksinimli 7-10 yaş kategorilerinden seçilen 9 eser ile birlikte, “Hyundai Özel Ödülü” almaya hak kazanan bir eser, Hyundai Motor Türkiye tarafından 3D formatında gerçeğe dönüştürülerek çocukların hayal dünyasına hayat verecek.

Başvurular 17 Kasım 2026’da başladı

Dünyayı İyileştiren Araçlar Hyundai Resim Yarışması’na katılmak isteyen çocuklar, 17 Kasım 2026 – 5 Şubat 2027 tarihleri arasında ‘resimyarismasi.hyundai.com.tr’ üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yarışmanın başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvimine ilişkin detaylı bilgilere aynı adres üzerinden ulaşılabilecek.